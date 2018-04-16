В России начали блокировку Telegram

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Российский регулятор сферы массовых коммуникаций приступил к блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к telegram.org. "Информация о данных интернет-ресурсах (сайтам "Телеграма") в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство также потребует от Apple и Google удалить приложение Telegram из своих магазинов.

В преддверии блокировки многие пользователи уже воспользовались средствами ее обхода, такими как VPN-сервисы.

Как заявил Интерфаксу Жаров, ведомство будет принимать меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера "Телеграм" "в соответствии с российским законодательством". Какие именно меры, чиновник не пояснил.

Таганский суд Москвы в пятницу 13 апреля постановил заблокировать мессенджер на территории России. Судебное разбирательство по поводу предоставления ключей шифрования ФСБ началось 6 апреля и еще не закончено. Роскомнадзор инициировал досудебную блокировку ресурса.

Telegram - организатор распространения информации в интернете, поэтому обязан предоставлять ФСБ данные, необходимые для декодирования сообщений своих пользователей, решил суд.

Это решение было вынесено за два дня. Защита Telegram заявила, что собирается оспорить его в Мосгорсуде.

Основатель мессенджера Павел Дуров так прокомментировал решение суда: "Конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности". "В Telegram мы можем себе позволить не заботиться о выручке и продажах рекламы", - написал он. Он добавил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют никаких действий от пользователей.

В реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещен, Telegram был внесен в пятницу, 13 апреля.