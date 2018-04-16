Полиция применила спецсредства против демонстрантов в Ереване

Image caption Протесты в Ереване продолжаются третьи сутки

На проспекте Баграмяна в центре Еревана произошли стычки между полицией и участниками акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

Один из лидеров протестного движения, глава партии "Гражданский договор" и руководитель парламентской фракции "Выход" Никол Пашинян призвал сторонников отправиться к зданию парламента, после чего части демонстрантов удалось прорвать оцепление полиции.

Как сообщают корреспонденты информагентств, полиция в ответ применила слезоточивый газ. На месте слышны звуки хлопков, есть пострадавшие, точное число которых пока неизвестно. Ранее полиция не вмешивалась в происходящее.

Утром в понедельник участники акции перекрыли несколько центральных улиц Еревана. Несколько десятков протестующих также вошли в здание Армянского государственного педагогического университета и призвали студентов присоединиться к протестам.

Митинги противников Саргсяна в Ереване идут третьи сутки. В воскресенье Никол Пашинян обнародовал план массовых акций, призвав сторонников заблокировать мосты, улицы и станции метро.

В понедельник входящие в правящую коалицию Республиканская партия Армении и "Дашнакцутюн" утром в понедельник официально выдвинули кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьера. Голосование по его кандидатуре пройдет во вторник.

Саргсян занимает высшие посты в Армении с 2007 года: в 2008 он был избран президентом, в 2013 году - переизбран на этот пост, после чего Армения начала переход к парламентской форме правления с расширением полномочий премьер-министра и усечением полномочий президента. Если Саргсян станет премьером, он останется на этом посту до 2022 года.

Image caption Протестующие ложатся на дороги, чтобы остановить движение транспорта

Накануне Никол Пашинян призвал граждан перекрыть движение на мостах, оставив там свои автомашины, и пешком направиться к зданию Национального собрания.

"Студенты должны начать бойкот занятий, все работающие - начать забастовку. Затем после 9 часов мы двинемся в сторону проспекта Баграмяна и войдём в здание парламента", - пообещал Пашинян.

По его мнению, полицейские не успеют отреагировать на действия протестующих и не посмеют применить силу, если тысячи граждан одновременно начнут реализовывать этот план, так как протестующих будет больше, чем сил правопорядка.

"Залог нашего успеха в единстве, и я верю в вас всех. Нас ждёт успех!" - сказал Пашинян.

Image caption Накануне Никол Пашинян обнародовал план предстоящих массовых акций

Пашинян заявил, что "акции не будут выходить за рамки законности, а будут носить характер мирного гражданского неповиновения".

"Завтра мы начнем действовать. Нашей целью является сделать так, чтобы заседание парламента 17-го апреля, в ходе которого состоятся выборы премьер-министра Армении, не состоялось", - сказал Пашинян.

Image caption Протестующие требуют освобождения политзаключенных

Движения "Сделай шаг", "Отвергни Сержа" и Фронт во имя армянского государства с конца марта начали акции протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна.

Никол Пашинян вместе с группой возглавляемого им движения "Сделай шаг" с 31 марта начал шествие, пройдя пешком более 200 км через несколько городов и районов Армении, призывая граждан к активному участию в политических процессах.

Image caption "Отвергни Сержа" - главный лозунг акции неповиновения

Митинги на площади Свободы против возможного премьерства бывшего президента Армении перешли в круглосуточную акцию на соседней площади Франции.

Участники протестов перекрыли скамейками все три проспекта, проходящие через площадь Франции. Сотни людей остаются здесь ночью после митингов и шествий.

Полиции на площади и поблизости не видно, однако в субботу полиция выступила с предупреждением, что Пашинян за свои действия может быть привлечен к уголовной ответственности.

В субботу демонстранты ворвались в здание Общественного радио; Никол Пашинян потребовал предоставить прямой эфир для обращения к общественности.

"Мы сейчас здесь протестуем против того, что огромная часть средств массовой информации [Армении] стала собственностью семьи Сержа Саргсяна", - заявил он в своем выступлении.

9 апреля состоялась инаугурация избранного президента Армении Армена Саркисяна, бывшего посла Армении в Великобритании. В тот же день после двух сроков прекратились полномочия президента Сержа Саргсяна, и правительство Армении подало в отставку.

Армен Саркисян стал первым президентом Армении, которого избрал парламент в соответствии с принятой в 2015 году конституцией, предусматривающий переход страны к парламентской форме правления.

В субботу исполнительный орган правящей Республиканской партии Армении по предложению первого заместителя председателя РПА Карена Карапетяна принял решение представить Совету РПА кандидатуру лидера партии Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Совет единогласно одобрил кандидатуру Саргсяна.