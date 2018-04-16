Полиция применила спецсредства против демонстрантов в Ереване
На проспекте Баграмяна в центре Еревана произошли стычки между полицией и участниками акции протеста против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром страны.
Один из лидеров протестного движения, глава партии "Гражданский договор" и руководитель парламентской фракции "Выход" Никол Пашинян призвал сторонников отправиться к зданию парламента, после чего части демонстрантов удалось прорвать оцепление полиции.
Как сообщают корреспонденты информагентств, полиция в ответ применила слезоточивый газ. На месте слышны звуки хлопков, есть пострадавшие, точное число которых пока неизвестно. Ранее полиция не вмешивалась в происходящее.
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Утром в понедельник участники акции перекрыли несколько центральных улиц Еревана. Несколько десятков протестующих также вошли в здание Армянского государственного педагогического университета и призвали студентов присоединиться к протестам.
Митинги противников Саргсяна в Ереване идут третьи сутки. В воскресенье Никол Пашинян обнародовал план массовых акций, призвав сторонников заблокировать мосты, улицы и станции метро.
В понедельник входящие в правящую коалицию Республиканская партия Армении и "Дашнакцутюн" утром в понедельник официально выдвинули кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьера. Голосование по его кандидатуре пройдет во вторник.
Саргсян занимает высшие посты в Армении с 2007 года: в 2008 он был избран президентом, в 2013 году - переизбран на этот пост, после чего Армения начала переход к парламентской форме правления с расширением полномочий премьер-министра и усечением полномочий президента. Если Саргсян станет премьером, он останется на этом посту до 2022 года.
Накануне Никол Пашинян призвал граждан перекрыть движение на мостах, оставив там свои автомашины, и пешком направиться к зданию Национального собрания.
"Студенты должны начать бойкот занятий, все работающие - начать забастовку. Затем после 9 часов мы двинемся в сторону проспекта Баграмяна и войдём в здание парламента", - пообещал Пашинян.
По его мнению, полицейские не успеют отреагировать на действия протестующих и не посмеют применить силу, если тысячи граждан одновременно начнут реализовывать этот план, так как протестующих будет больше, чем сил правопорядка.
"Залог нашего успеха в единстве, и я верю в вас всех. Нас ждёт успех!" - сказал Пашинян.
Пашинян заявил, что "акции не будут выходить за рамки законности, а будут носить характер мирного гражданского неповиновения".
"Завтра мы начнем действовать. Нашей целью является сделать так, чтобы заседание парламента 17-го апреля, в ходе которого состоятся выборы премьер-министра Армении, не состоялось", - сказал Пашинян.
Движения "Сделай шаг", "Отвергни Сержа" и Фронт во имя армянского государства с конца марта начали акции протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна.
Никол Пашинян вместе с группой возглавляемого им движения "Сделай шаг" с 31 марта начал шествие, пройдя пешком более 200 км через несколько городов и районов Армении, призывая граждан к активному участию в политических процессах.
Митинги на площади Свободы против возможного премьерства бывшего президента Армении перешли в круглосуточную акцию на соседней площади Франции.
Участники протестов перекрыли скамейками все три проспекта, проходящие через площадь Франции. Сотни людей остаются здесь ночью после митингов и шествий.
Полиции на площади и поблизости не видно, однако в субботу полиция выступила с предупреждением, что Пашинян за свои действия может быть привлечен к уголовной ответственности.
В субботу демонстранты ворвались в здание Общественного радио; Никол Пашинян потребовал предоставить прямой эфир для обращения к общественности.
"Мы сейчас здесь протестуем против того, что огромная часть средств массовой информации [Армении] стала собственностью семьи Сержа Саргсяна", - заявил он в своем выступлении.
9 апреля состоялась инаугурация избранного президента Армении Армена Саркисяна, бывшего посла Армении в Великобритании. В тот же день после двух сроков прекратились полномочия президента Сержа Саргсяна, и правительство Армении подало в отставку.
Армен Саркисян стал первым президентом Армении, которого избрал парламент в соответствии с принятой в 2015 году конституцией, предусматривающий переход страны к парламентской форме правления.
В субботу исполнительный орган правящей Республиканской партии Армении по предложению первого заместителя председателя РПА Карена Карапетяна принял решение представить Совету РПА кандидатуру лидера партии Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Совет единогласно одобрил кандидатуру Саргсяна.