Экс-глава ФБР о Трампе: серийный лжец не может быть президентом

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бывший директор ФБР Джеймс Коми (слева) и президент США Дональд Трамп

Бывший директор ФБР Джеймс Коми дал первое интервью с момента своего увольнения, назвав Дональда Трампа "серийным лжецом", а также заявив, что тот "обращается с женщинами как с куском мяса" и "не имеет морального права" быть президентом.

Кроме того, в интервью ABC News, вышедшем в эфир в воскресенье вечером, Коми предположил, что Трамп, возможно, препятствовал правосудию.

За несколько часов до выхода интервью в эфир президент заранее пошел в контратаку, обвинив экс-директора ФБР во лжи.

"Я не верю тем, кто утверждает, что [Трамп] умственно неполноценный или у него развивается деменция, - заявил Коми. - Я не думаю, что он непригоден к тому, чтобы занимать пост президента, по медицинским показаниям. Я думаю, он непригоден по своим моральным качествам".

"Президент должен воплощать собой уважение и придерживаться ценностей, лежащих в основе нашей страны. И главная из них - правдивость. Этот президент на это не способен", - пояснил экс-глава ФБР.

ABC News распространила слова Коми в своем официальном "Твиттере".

.@GStephanopoulos: "Трамп непригоден к тому, чтобы быть президентом?

@Comey: "Да, но не в том смысле, в котором люди обычно говорят об этом... Я не думаю, что он непригоден по медицинским показаниям. Я думаю, он непригоден по своим моральным качествам".

Как до этого дошло?

Интервью Коми стало лишь очередным витком затянувшегося конфликта между президентом и уволенным им главой ФБР. На этот раз масла в огонь подлила предстоящая публикация мемуаров Джеймса Коми под названием "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство".

Накануне выхода книги в тираж автор мемуаров активно общается с журналистами.

Президент Трамп заявил, что "получившая плохие отзывы критиков книга" Коми поднимает "большие вопросы", что самого Коми следовало бы посадить в тюрьму, а в последние дни начал прямым текстом называть экс-главу ФБР "мерзавцем".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump The big questions in Comey’s badly reviewed book aren’t answered like, how come he gave up Classified Information (jail), why did he lie to Congress (jail), why did the DNC refuse to give Server to the FBI (why didn’t they TAKE it), why the phony memos, McCabe’s $700,000 & more? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.

Дональд Трамп: "Большие вопросы в получившей плохие отзывы книге Коми остаются без ответа: например, как получилось, что он выдал Секретную Информацию (тюрьма), почему он лжет конгрессу (тюрьма), почему НКДП [национальный комитет Демократической партии] отказывается отдать Сервер ФБР (почему они его просто не ЗАБРАЛИ), зачем липовые служебные записки, 700 000 долларов [бывшего замглавы ФБР Эндрю] Маккейба, [которые он якобы получил от сторонников Хиллари Клинтон через жену] и прочее?"

История уходит корнями в 2016 год, когда Коми занимал должность директора ФБР и его ведомство занималось расследованием переписки Хилари Клинтон, которая якобы, будучи госсекретарем в кабинете Обамы, пользовалась личной электронной почтой для пересылки секретной информации.

В июле 2016 года Коми заявил, что Клинтон поступила "крайне безответственно", но при этом сказал, что расследование должно быть закрытым без предъявления обвинений.

Однако в октябре, за несколько дней до голосования, Коми направил в конгресс письмо, где говорилось, что ФБР возобновляет расследование, так как были обнаружены новые имейлы. Это письмо было предано огласке, а по словам Клинтон - подарило Трампу победу.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Предыдущий президент США Барак Обама во время церемонии приведения к присяге Джеймса Коми на посту главы ФБР в 2013 году

6 ноября в ФБР завили, что завершили изучение новых писем и что предъявлять обвинения Клинтон все же не будут.

Как только Трамп стал президентом, по словам Коми, он сразу потребовал от него личного обещания лояльности, - что президент упорно отрицает.

Кроме того, в мае 2017, когда ФБР начало расследовать возможное вмешательство России в президентские выборы, Трамп якобы оказывал на Коми давление, чтобы тот публично заявил о том, что лично в отношении президента США расследование не ведется. По словам самого экс-главы ФБР, он отказался это делать.

Некоторые демократы обвинили Джеймса Коми в том, что его действия стоили Клинтон проигранных выборов, а сторонники Трампа - в том, что ФБР прицельно действует против президента в деле о возможном российском вмешательстве.

Дональд Трамп снял Джеймса Коми с поста в мае. Сам глава ФБР узнал о своем увольнении из теленовостей.

В чем заключалось препятствие правосудию?

Канал ABC News выложил на своем сайте полный текст интервью Джеймса Коми ведущему Джорджу Стефанопулосу - на 42 тысячи слов.

Часть интервью посвящена увольнению Майкла Флинна, бывшего советника президента США по национальной безопасности, который лишился должности 13 февраля 2017 года из-за дачи ложных показаний о контактах с послом России.

На следующий день, по словам Коми, он находился в Овальном кабинете с Дональдом Трампом один на один: вице-президента и генерального прокурора попросили выйти.

Коми утверждает, что Трамп пытался надавить на него, чтобы тот свернул расследование в отношении Флинна.

"Я воспринял это как распоряжение, - рассказал Коми Стефанопулосу. - Однако дословно он сказал: "Надеюсь, вы спустите это на тормозах".

Экс-глава ФБР говорит, что тогда он ничего не ответил на эти слова, но признает, что должен был объяснить президенту, что подобное заявление равносильно вмешательству в отправление правосудия.

"Безусловно, это может быть свидетельством вмешательства в правосудие. Но это будет зависеть - а я в этом случае лишь свидетель, а не следователь или прокурор - это будет зависеть от других факторов, влияющих на намерения президента", - сказал Коми.

Дональд Трамп упорно отрицает заявления Джеймса Коми.

Кто останется в живых?

Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

Джеймс Коми считает, что Дональд Трамп - серийный лжец, унижающий женщин и "не имеющий морального права" быть президентом.

По его словам, связи президента с Россией возможны, но маловероятны, однако Трамп мог пытаться воспрепятствовать расследованию.

Впрочем, он убежден, что американский народ ничего не сможет изменить до следующих президентских выборов в ноябре 2020 года.

И это не единственное противоречие в интервью Коми. Он говорит, что делал все возможное, чтобы политика никак не влияла на его решения в ходе ведения расследований 2016 года в делах о кампаниях Клинтон и Трампа, саму суть которых составляла политика.

Он говорит о принципиальности и чести, но при этом признается, что ему самому не хватало мужества, чтобы вступить в конфронтацию с президентом.

Бывший директор ФБР дал сложное интервью, показавшее его как человека, с трудом пытающегося осмыслить собственную роль в крупнейшей политической истории современности. Это интервью было рассчитано на телевизионную аудиторию. И теперь сторонники Трампа будут вырывать цитаты Коми из контекста и идти в контратаку.

"Никто не выберется отсюда живым", - пошутил Коми в первые дни расследования по делу Клинтон.

Тогда это лишь наполовину было шуткой. А уж сейчас это точно не шутка.

Что еще сказал Коми?

В ходе интервью Коми также заявил, что Дональд Трамп окружил себя лояльными людьми, сравнив президента с криминальными авторитетами, дела которых он расследовал в молодости.

"Клятвы в верности, в центре находится доминирующий босс, и все зависит от того, как ты ему служишь, от того, что в его интересах", - заявил Коми.

На вопрос о том, создавали ли люди, окружающие президента, условия для такого ненадлежащего поведения, Коми ответил: "Проблема с этим президентом в том, что он запятнает все свое окружение".

Тем не менее, по словам Коми, он не считает, что президенту Трампу должен быть вынесен импичмент, поскольку это "снимет ответственность с американского народа".

В этом случае, заявил экс-глава ФБР, решение должен принимать непосредственно американский народ - в кабинке для голосования.

Еще несколько цитат из интервью Коми: