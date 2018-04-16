Экс-глава ФБР о Трампе: серийный лжец не может быть президентом
Бывший директор ФБР Джеймс Коми дал первое интервью с момента своего увольнения, назвав Дональда Трампа "серийным лжецом", а также заявив, что тот "обращается с женщинами как с куском мяса" и "не имеет морального права" быть президентом.
Кроме того, в интервью ABC News, вышедшем в эфир в воскресенье вечером, Коми предположил, что Трамп, возможно, препятствовал правосудию.
За несколько часов до выхода интервью в эфир президент заранее пошел в контратаку, обвинив экс-директора ФБР во лжи.
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"Я не верю тем, кто утверждает, что [Трамп] умственно неполноценный или у него развивается деменция, - заявил Коми. - Я не думаю, что он непригоден к тому, чтобы занимать пост президента, по медицинским показаниям. Я думаю, он непригоден по своим моральным качествам".
"Президент должен воплощать собой уважение и придерживаться ценностей, лежащих в основе нашей страны. И главная из них - правдивость. Этот президент на это не способен", - пояснил экс-глава ФБР.
ABC News распространила слова Коми в своем официальном "Твиттере".
.@GStephanopoulos: "Трамп непригоден к тому, чтобы быть президентом?
@Comey: "Да, но не в том смысле, в котором люди обычно говорят об этом... Я не думаю, что он непригоден по медицинским показаниям. Я думаю, он непригоден по своим моральным качествам".
Как до этого дошло?
Интервью Коми стало лишь очередным витком затянувшегося конфликта между президентом и уволенным им главой ФБР. На этот раз масла в огонь подлила предстоящая публикация мемуаров Джеймса Коми под названием "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство".
Накануне выхода книги в тираж автор мемуаров активно общается с журналистами.
Президент Трамп заявил, что "получившая плохие отзывы критиков книга" Коми поднимает "большие вопросы", что самого Коми следовало бы посадить в тюрьму, а в последние дни начал прямым текстом называть экс-главу ФБР "мерзавцем".
Дональд Трамп: "Большие вопросы в получившей плохие отзывы книге Коми остаются без ответа: например, как получилось, что он выдал Секретную Информацию (тюрьма), почему он лжет конгрессу (тюрьма), почему НКДП [национальный комитет Демократической партии] отказывается отдать Сервер ФБР (почему они его просто не ЗАБРАЛИ), зачем липовые служебные записки, 700 000 долларов [бывшего замглавы ФБР Эндрю] Маккейба, [которые он якобы получил от сторонников Хиллари Клинтон через жену] и прочее?"
История уходит корнями в 2016 год, когда Коми занимал должность директора ФБР и его ведомство занималось расследованием переписки Хилари Клинтон, которая якобы, будучи госсекретарем в кабинете Обамы, пользовалась личной электронной почтой для пересылки секретной информации.
В июле 2016 года Коми заявил, что Клинтон поступила "крайне безответственно", но при этом сказал, что расследование должно быть закрытым без предъявления обвинений.
Однако в октябре, за несколько дней до голосования, Коми направил в конгресс письмо, где говорилось, что ФБР возобновляет расследование, так как были обнаружены новые имейлы. Это письмо было предано огласке, а по словам Клинтон - подарило Трампу победу.
6 ноября в ФБР завили, что завершили изучение новых писем и что предъявлять обвинения Клинтон все же не будут.
Как только Трамп стал президентом, по словам Коми, он сразу потребовал от него личного обещания лояльности, - что президент упорно отрицает.
Кроме того, в мае 2017, когда ФБР начало расследовать возможное вмешательство России в президентские выборы, Трамп якобы оказывал на Коми давление, чтобы тот публично заявил о том, что лично в отношении президента США расследование не ведется. По словам самого экс-главы ФБР, он отказался это делать.
Некоторые демократы обвинили Джеймса Коми в том, что его действия стоили Клинтон проигранных выборов, а сторонники Трампа - в том, что ФБР прицельно действует против президента в деле о возможном российском вмешательстве.
Дональд Трамп снял Джеймса Коми с поста в мае. Сам глава ФБР узнал о своем увольнении из теленовостей.
В чем заключалось препятствие правосудию?
Канал ABC News выложил на своем сайте полный текст интервью Джеймса Коми ведущему Джорджу Стефанопулосу - на 42 тысячи слов.
Часть интервью посвящена увольнению Майкла Флинна, бывшего советника президента США по национальной безопасности, который лишился должности 13 февраля 2017 года из-за дачи ложных показаний о контактах с послом России.
На следующий день, по словам Коми, он находился в Овальном кабинете с Дональдом Трампом один на один: вице-президента и генерального прокурора попросили выйти.
Коми утверждает, что Трамп пытался надавить на него, чтобы тот свернул расследование в отношении Флинна.
"Я воспринял это как распоряжение, - рассказал Коми Стефанопулосу. - Однако дословно он сказал: "Надеюсь, вы спустите это на тормозах".
Экс-глава ФБР говорит, что тогда он ничего не ответил на эти слова, но признает, что должен был объяснить президенту, что подобное заявление равносильно вмешательству в отправление правосудия.
"Безусловно, это может быть свидетельством вмешательства в правосудие. Но это будет зависеть - а я в этом случае лишь свидетель, а не следователь или прокурор - это будет зависеть от других факторов, влияющих на намерения президента", - сказал Коми.
Дональд Трамп упорно отрицает заявления Джеймса Коми.
Кто останется в живых?
Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон
Джеймс Коми считает, что Дональд Трамп - серийный лжец, унижающий женщин и "не имеющий морального права" быть президентом.
По его словам, связи президента с Россией возможны, но маловероятны, однако Трамп мог пытаться воспрепятствовать расследованию.
Впрочем, он убежден, что американский народ ничего не сможет изменить до следующих президентских выборов в ноябре 2020 года.
И это не единственное противоречие в интервью Коми. Он говорит, что делал все возможное, чтобы политика никак не влияла на его решения в ходе ведения расследований 2016 года в делах о кампаниях Клинтон и Трампа, саму суть которых составляла политика.
Он говорит о принципиальности и чести, но при этом признается, что ему самому не хватало мужества, чтобы вступить в конфронтацию с президентом.
Бывший директор ФБР дал сложное интервью, показавшее его как человека, с трудом пытающегося осмыслить собственную роль в крупнейшей политической истории современности. Это интервью было рассчитано на телевизионную аудиторию. И теперь сторонники Трампа будут вырывать цитаты Коми из контекста и идти в контратаку.
"Никто не выберется отсюда живым", - пошутил Коми в первые дни расследования по делу Клинтон.
Тогда это лишь наполовину было шуткой. А уж сейчас это точно не шутка.
Что еще сказал Коми?
В ходе интервью Коми также заявил, что Дональд Трамп окружил себя лояльными людьми, сравнив президента с криминальными авторитетами, дела которых он расследовал в молодости.
"Клятвы в верности, в центре находится доминирующий босс, и все зависит от того, как ты ему служишь, от того, что в его интересах", - заявил Коми.
На вопрос о том, создавали ли люди, окружающие президента, условия для такого ненадлежащего поведения, Коми ответил: "Проблема с этим президентом в том, что он запятнает все свое окружение".
Тем не менее, по словам Коми, он не считает, что президенту Трампу должен быть вынесен импичмент, поскольку это "снимет ответственность с американского народа".
В этом случае, заявил экс-глава ФБР, решение должен принимать непосредственно американский народ - в кабинке для голосования.
Еще несколько цитат из интервью Коми:
- "Человек, который говорит об обоснованности аргументов обеих сторон [расистского] конфликта в Шарлоттсвилле, который говорит о женщинах, как о куске мяса, и обращается с ними соответственно, который постоянно лжет - в большом и в малом - и требует, чтобы американцы верили этому, - этот человек не подходит на пост президента США, по моральным основаниям".
- Самого себя в расследовании по делу Клинтон Коми описал как "глубоко несовершенного человека, окружённого другими несовершенными людьми, пытающимися принимать решение, руководствуясь не политическими соображениями, а более высокими ценностями".
- По словам, Коми, у читателей его книги "может сложиться впечатление, что я идиот, но я хотя бы честный идиот".