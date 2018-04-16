Осудившим врача Мисюрину дали нагоняй, приговор отменен, но дело не закрыто

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostianov/Tass Image caption За Елену Мисюрину вступились врачи, мэрия Москвы и столичная прокуратура

Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая ранее была осуждена на два года колонии по делу о врачебной ошибке.

Дело возвращено в прокуратуру, а Мисюрина останется под подпиской о невыезде.

При этом суд вынес частные определения в адрес судьи, рассматривавшей дело Мисюриной, прокуратуры по Юго-Западному административному округу Москвы и органов предварительного следствия за грубые нарушения, допущенные при расследовании и рассмотрении дела.

Апелляционная жалоба Мисюриной была рассмотрена в закрытом режиме, в присутствии журналистов была оглашена только резолютивная часть решения.

В 2013 году Мисюрина провела пациенту процедуру трепанобиопсии - взятие костного мозга в области таза для гистологии.

Нарушений при проведении процедуры не было замечено, пациент поехал на работу, где провел весь день. Вечером у него обострилась боль в правой части живота, он обратился в сетевую клинику "Медси", где его госпитализировали с подозрением на острый аппендицит, но операцию делать не стали.

У мужчины появились признаки внутреннего кровотечения, которое врачам сначала удалось остановить, однако через два дня пациент умер в реанимации.

В 2015 году Мисюриной предъявили обвинение по уголовной статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

Основным доказательством вины Мисюриной в суде стали показания патологоанатома, проводившего вскрытие в "Медси". Он утверждал, что врач якобы ввела иглу не в ту область, из-за чего произошло "сквозное повреждение крестца и сосудов".

22 января Черемушкинский суд Москвы признал Елену Мисюрину виновной и приговорил к двум годам колонии общего режима - несмотря на то, что прокурор не настаивал на реальном сроке.

От врачей до мэрии

Приговор Мисюриной вызвал большой резонанс, за нее вступились сотни врачей, московские власти и общественные организации.

Более 600 медработников подписали обращение к Совету по правам человека при президенте России в поддержку осужденной. В соцсетях начал набирать популярность флэшмоб под хештегом #яеленамисюрина.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал "максимально корректно и объективно" расследовать дела врачей, а вице-мэр по социальным вопросам, заслуженный врач России Леонид Печатников заявил о "чудовищной судебной ошибке" в деле Мисюриной.

Столичная прокуратура подала апелляцию на приговор Черемушкинского районного суда, пояснив, что в ходе следствия были допущены нарушения.

5 февраля Мосгорсуд отпустил Мисюрину из-под стражи под подписку о невыезде. Поручителем за нее в суд пришел президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.