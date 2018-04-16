Блондинок вдвое больше, чем блондинов, выяснили ученые

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Авторы исследования не знают, почему светловолосых женщин значительно больше, чем мужчин

Среди европейцев и их потомков шанс оказаться натуральной блондинкой у женщин в два раза выше, чем у мужчин - блондином.

К этому выводу пришли участники самого крупного в истории исследования генетических особенностей пигментации у европейцев и их потомков, обобщившего данные почти 300 тысяч человек.

В ходе исследования были обнаружены 124 гена, влияющих на цвет волос человека.

Авторы этого исследования признаются в своем отчете, что не смогли выяснить, почему белокурых женщин значительно больше, чем мужчин.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

Предыдущие подобные исследования привели к открытию лишь немногим более десятка генов, отвечающих за цвет волос.

Данные для этого исследования были предоставлены британским хранилищем биоматериалов UK Biobank, американской компанией 23andMe, занимающейся исследованиями ДНК, а также международным консорциумом Visible Trait Genetics и его партнерами в Нидерландах, Австралии и Италии.

Ученые выбрали европейцев из-за того, что цвет волос у них варьируется наиболее широко.

Они обнаружили, что шансов оказаться черноволосым у европейского мужчины в три раза больше, чем у женщины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Взрослея, мужчины теряют гены светлых волос, полученные при рождении, предполагает профессор Спектор

По словам одного из руководителей исследования, профессора Королевского колледжа Лондона Тима Спектора, ученые не ожидали, что светловолосых женщин окажется намного больше, чем мужчин.

"Это тайна, которая нас интригует, потому что мы совсем не такой результат ожидали. Поначалу мы думали, что это какой-то аномальный результат, но он не менялся, мы обнаружили то же самое в любой подгруппе населения, которую мы изучали", - рассказал он в интервью Би-би-си.

"Это любопытная загадка, потому что разница очень большая: в два и три раза, как для американского населения, так и для европейцев, и это удивительно", - говорит Тим Спектор.

Ученые считают, что это открывает новую область для исследований, которые могли бы чтобы определить, почему это происходит. Но у профессора Спектора уже есть свои теории на этот счет.

"Мы думаем, это связано с тем, что для женщин привлекательны мужчины с более темным оттенком кожи и наоборот. Но мы не думаем, что гены у них разные. Различается экспрессия этих генов. По каким-то причинам гены светлых волос, которые есть при рождении у человека, со временем остаются у женщин и исчезают у мужчин", - считает ученый.

Если это предположение верно, блондинка с той же степенью вероятности может родить светловолосых мальчика или девочку, но мальчики, взрослея, не сохраняют действующие гены светлых волос.

Изменения экспрессии генов, то есть их включение и выключение, изучает эпигенетика.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ходе исследования были обнаружены 124 гена, влияющих на цвет волос человека

Профессор Спектор предполагает, что на изменения экспрессии этих генов могут влиять, среди прочего, и другие гены.

Свидетельства этому были обнаружены в ходе опытов на мышах, показавших, что некоторые химикаты, стресс и гормоны влияют на то, как проявляют себя гены, отвечающие за пигментацию.

"Частично это могут быть и эволюционные причины. Для мужчин с большей вероятностью привлекательны блондинки, а у женщин большим успехом пользуются темноволосые мужчины", - подчеркивает ученый.

"Многое тут - лишь предположения, - признает ученый. - Но все это открывает новую область исследований, направленных на то, чтобы понять, почему гены проявляют себя по-разному у мужчин и женщин и каков тут мотив, является ли это следствием недавних культурных изменений".

Открытие 124 генов, связанных с цветом волос, также обнаружило их связь с различными видами рака - кожи, яичек, простаты и яичников.

Другие гены, отвечающие за пигментацию, как обнаружилось, влияют на вероятность развития болезни Крона и других форм заболевания кишечника.

Другие исследователи, среди которых - ученые Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме, надеются, что это открытие поможет лучше понять причины этих болезней и создать лекарства, влияющие на эти гены.

Эти гены также позволяют с более высокой точностью определять цвет волос человека по его ДНК, что поможет криминалистам в расследовании преступлений, утверждают исследователи.