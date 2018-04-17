Роскомнадзор блокирует миллионы сетевых адресов, но Telegram работает. Почему?

Правообладатель иллюстрации Sergey Konkov/TASS Image caption В России у Telegram более 15 млн пользователей

С 16 апреля Роскомнадзор безуспешно пытается заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Ведомство побило собственный рекорд по числу заблокированных сетевых адресов за сутки, но мессенджер все еще работает. Как ему это удается и сколько он еще продержится?

Рекорд по блокировкам

Роскомнадзор пошел в наступление на Telegram в понедельник утром, начав с блокировки 9 тысяч сетевых адресов мессенджера. Когда Telegram переключился на облачные серверы американских компаний Google и Amazon, ведомство принялось и за них, дойдя до рекорда - около 20 млн заблокированных сетевых адресов за сутки. К вечеру вторника количество заблокированных адресов снизилось до 16 млн.

По словам эксперта по блокировкам Филиппа Кулина, до начала наступления на Telegram максимальное количество заблокированных сетевых адресов не превышало 4-5 тысяч. "Если у Роскомнадзора был план по количеству заблокированных сетевых адресов, то за сутки они перевыполнили его на весь оставшийся период существования Земли", - говорит Кулин.

Эксперт написал программу для отслеживания блокировок сетевых адресов в режиме реального времени. "Роскомнадзор для блокировок раздает операторам связи специальный файлик, - поясняет Кулин. - Он секретный, но несколько операторов связи скидывают это файл мне". Результатами мониторинга он делится на сайте 2018.schors.spb.ru.

Ту же тактику, но в меньших масштабах Роскомнадзор использовал против интернет-рации Zello. Хотя Amazon попросила Zello покинуть свой сервис, рация продолжает работать на ресурсах Google и при помощи VPN-сервисов.

Британское представительство Amazon не смогло своевременно ответить на запрос Би-би-си, планирует ли компания расстаться с Telegram из-за блокировок.

Невинные жертвы

Сетевые адреса, которые массово блокирует Роскомнадзор, принадлежат не только Telegram. Владельцы других интернет-сервисов и сайтов пожаловались на сбои в работе. В их числе онлайн-магазины, сервисы доставки и даже мессенджер-конкурент.

"Арендовав инфраструктуру у Amazon и Google, Telegram получил сотни IP-адресов и сделал свою систему распределенной: пользователи получили большое количество точек входа под другими IP-адресами, не внесенными в черный список Роскомнадзора", - говорит руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности ООО "ТСС" Илья Шарапов.

По его словам, технически вычислить все новые адреса проблематично, и Роскомнадзор пошел по простому пути, начав блокировать не отдельные сетевые адреса, а целые подсети, объединяющие сотни и тысячи соседних адресов. "В результате недоступным оказался не только Telegram, но и другие ресурсы, которые пользовались облачным хостингом Amazon и Google", - заключает Шарапов.

Правообладатель иллюстрации Petr Kovalev / TASS Image caption В Москве и Петербурге сторонники Telegram забрасывали офисы Роскомнадзора бумажными самолетами

Роскомнадзор заявил, что информация о блокировках законопослушных сервисов недостоверна. Для проверки этой информации ведомство даже создало "горячую линию": hotlinerkn@rkn.gov.ru.

"Сообщения, поступающие на данный электронный адрес, будут проверяться, при необходимости последует публичный ответ", - говорится в заявлении ведомства.

"Это утверждение Роскомнадзора, по меньшей мере, лукавство", - продолжает Шарапов из ООО "ТСС". "Сайт нашей компании также хостится на Amazon. В результате действий ведомства пять из восьми наших айпишников оказались недоступны, из-за чего возникли трудности с доступом к сайту".

Би-би-си нашла подтверждение этим словам: сетевые адреса компании обнаруживаются в черном списке Роскомнадзора, хотя российские власти ее ни в чем не обвиняют.

Партнер "Центра цифровых прав", юрист проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян полагает, что от "ковровых бомбардировок" Роскомнадзора пострадали тысячи компаний. "Просто не все еще подали голос, - говорит юрист. - Это упущенная выгода и парализованная работа коллектива, поскольку пострадали таск-мессенджеры. Эти потери еще предстоит оценивать, и мы будем поддерживать предпринимателей в судах".

Что будет дальше

Telegram удается легко перенастраивать сетевые адреса пользователей на те, что еще не заблокированы, при помощи пуш-уведомлений смартфонов. На это обратило внимание издание iGuides.

Пуш привязан к идентификационному номеру устройства и приходит с серверов Google, Apple или Microsoft - в зависимости от используемой платформы. Если заблокировать сетевые адреса, которые используются для доставки уведомлений на смартфоны, все приложения перестанут получать пуши, отмечает издание.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил телеканалу "Дождь", что ведомство уже вычислило сетевые адреса, которые используются для отправки уведомлений на смартфоны. Жаров не уточнил, будут ли они заблокированы.

17 апреля Роскомнадзор также потребовал у Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений - App Store и Google Play соответственно. Компании пока не выполнили это требование.

Некоторые пользователи говорят, что до сих пор не заметили ни единого сбоя в работе Telegram, хотя они не используют средства обхода блокировок и подключены к крупным российским интернет-операторам. Продержится ли мессенджер в таком режиме и дальше?