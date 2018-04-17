Охота на Telegram: Роскомнадзор блокирует миллион адресов Google и Amazon

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После блокирования ресурсов Telegram Роскомнадзор начал блокировку облачных сервисов Amazon и Google, куда мессенджер Павла Дурова перенес трафик.

Роскомнадзор пошел в наступление на Telegram, потребовав у операторов заблокировать семь сайтов и 9 тысяч сетевых адресов мессенджера. Предвидя это, команда Telegram перенаправила трафик пользователей на облачных сервисы американских компаний Amazon и Google.

Часть пользователей не заметила блокировки, у других Telegram работал со сбоями.

Накануне утром, 16 апреля, Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа. Однако и вечером пользователи могли пользоваться мессенджером, даже не используя средства для обхода блокировки.

Как рассказали Би-би-си владельцы трех сервисов по обходу блокировок, по меньшей мере половина пользователей Telegram в России - 8 млн из 15 млн - воспользовались VPN (виртуальными частными сетями) и прокси (промежуточными серверами), чтобы продолжить пользоваться мессенджером.

Эти сервисы поначалу не выдерживали наплыва клиентов, но к концу дня в основной массе восстановили работоспособность.

Вечером владельцы сервисов получили уведомления от Роскомнадзора об угрозе блокировки их ресурсов в связи с "призывами к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности".

Блокировка Amazon и Google

По состоянию на 2013 год облачный сервис Amazon EC2 располагал 4,3 млн уникальных сетевых адресов. Главное преимущество этих адресов - "эластичность": чтобы заблокировать сервис, который их использует, нужно предпринимать электронный аналог ковровых бомбардировок на всю инфраструктуру.

Роскомнадзор заблокировал 786 тысяч сетевых адресов Amazon и 1 млн адресов Google. Основанием стало постановление Генпрокуратуры от 4 декабря 2015 года - его невозможно найти в открытом доступе, хотя оно использовалось для блокировки сотен ресурсов в интернете.

Заблокированные сетевые адреса использовали и другие интернет-сервисы. Вечером 16 апреля пользователи жаловались на аномальное количество сбоев в работе мессенджеров Viber и "ТамТам" (оба исполняют требования российских властей), а также онлайн-игр.

Официально связь этих сбоев с блокировкой Telegram не подтверждена.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил массовую блокировку сетевых адресов Amazon и Google. Он сказал газете "Ведомости", что идет "борьба снаряда и брони", и напомнил, что ведомство исполняет решение суда.

Ту же тактику, но в меньших масштабах Роскомнадзор использовал против интернет-рации Zello. Amazon попросила Zello покинуть свой сервис, рация продолжает работать на ресурсах Google и при помощи VPN-сервисов.

Таганский суд Москвы в минувшую пятницу, 13 апреля, удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Ведомство внесло мессенджер в реестр запрещенных сайтов и в понедельник приступило к его блокировке.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют никаких действий от пользователей. Накануне он писал в сети "ВКонтакте", что из-за блокировки "качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен".