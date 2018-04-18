Мария Алехина получила 100 часов работ за запуск самолетиков у здания ФСБ

Правообладатель иллюстрации BarcroftMedia/TASS Image caption Алехина сообщила в суде, что у нее есть малолетний сын, живущий с ней и отцом

Основательница правозащитной организации "Зона права" Мария Алехина получила 100 часов обязательных работ за участие в акции против блокировки мессенджера Telegram, проводившейся 16 апреля. Участники этой акции запускали рядом со зданием ФСБ бумажные самолетики.

Судья Мещанского районного суда Юлия Мордвина решила, что запуск самолетиков "мешал порядку и создал помехи для пешеходов и передвижения транспорта", пишет издание "Медиазона", присутствовавшее за заседании.

"Суд установил, что группа из 12 человек изготовляла бумажные изделия и мешала проходу граждан. Алехина не реагировала на замечания прохожих, продолжала бросать, при этом Алехина организовала мероприятие", - цитирует судью издание.

Алехина признана виновной в организации массового сбора граждан в общественном месте, вылившегося в нарушение порядка. За это закон позволяет назначить до 15 суток ареста и до 100 часов работ. В декабре прошлого года за другую акцию у здания ФСБ Мещанский суд назначил ей 40 часов общественных работ.

"По сути сейчас ФСБ является той организацией, которая владеет и судом, и Роскомнадзором, и в принципе контролирует жизнь граждан в нашей стране. Я не считаю, что это правильно", - сказала Алехина журналистам после заседания.

Участники акции 16 апреля, в день блокировки мессенджера на территории России, запускали бумажные самолетики у здания ФСБ на Лубянке. Именно бумажный самолетик изображен на логотипе Telegram. Как сообщали сами участники в "Твиттере", их задержали и доставили в ОВД Мещанский.

По информации издания "ОВД-Инфо", всего полиция задержала на митинге 12 человек. С задержанных взяли объяснительные и сообщили им, что составят протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия). Максимальное наказание по этой статье - 10 суток ареста.

Пропустить Twitter пост , автор: @dimitriyenteo Нам сказали, что мы задержаны до утра по статье 20.2 ч.2. Мы в Мещанском ОВД. — Дмитрий Энтео (@dimitriyenteo) 16 апреля 2018 г.

Издание позже сообщило, что к задержанным не пускают адвоката, у них изъяли телефоны и посадили в камеры. Об этом же написали сами задержанные. Они остались в камерах на ночь.

Пропустить Twitter пост , автор: @yasakharnaya Короче, все личные вещи, включая телефон, у меня сейчас отберут и опишут. Остаёмся ночевать в Мещанском! До связи — сахарная княжна (@yasakharnaya) 16 апреля 2018 г.

Днем 17 апреля Мещанский районный суд рассмотрел дела двух задержанных - Юлии Костенко и Алины Музыченко, сообщила активистка Валентина Дехтяренко. Они получили штрафы в размере 10 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно.

Дехтяренко сообщает, что в протоколах их назвали "группой граждан, осуществлявшей в непосредственной близости от ФСБ запуск бумажных изделий". "Якобы они "засоряли ими место движения пешеходов", - пишет она.

Остальных активистов отпустили под подписку о явке в суд. Одна из них сообщила, что активисты не стали подписывать эти документы.

Мария Алехина известна как участница феминистской панк-группы Pussy Riot и бывшая участница арт-группы "Война". В 2012 году Мария Алехина вместе с другими участницами Pussy Riot была приговорена к двум годам лишения свободы по статье о хулиганстве за участие в акции в храме Христа Спасителя. В декабре 2013 года активистка вышла на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.

Блокировка Telegram

По решению Таганского районного суда 16 апреля Роскомнадзор предписал операторам начать блокировку мессенджера Telegram. Это произошло из-за отказа администрации мессенджера выдать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

В СМИ и соцсетях начала циркулировать информация об обходе блокировок с помощью прокси- и VPN-сервисов. Однако у многих пользователей мессенджер работал и без них, так как Telegram перенес трафик в облачные сервисы Amazon и Google.

Роскомнадзор в итоге заблокировал около 16 млн сетевых адресов этих сервисов. Основанием стало постановление Генпрокуратуры от 4 декабря 2015 года, которое невозможно найти в открытом доступе, хотя оно использовалось для блокировки сотен ресурсов в интернете. Однако мессенджер все равно работает.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство также потребует от Apple и Google удалить приложение Telegram из своих магазинов.

Основатель мессенджера Павел Дуров назвал решение о блокировке антиконституционным и пообещал продолжить отстаивать право на тайну переписки россиян. В частности, он пообещал "миллионы долларов" в качестве поддержки сервисов обхода блокировок.