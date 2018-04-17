Дуров пообещал миллионы долларов сервисам обхода блокировки Telegram

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Дурова, российский рынок важен ему по личным соображениям

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что будет выплачивать из своих личных средств "миллионы долларов" на поддержку прокси-сервисов и VPN.

"В рамках Цифрового Сопротивления - децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса - я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", - написал Дуров на своей странице "ВКонтакте".

"Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен нам по личным соображениям", - добавил Дуров, призвав остальных "присоединяться и участвовать - настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием".

16 апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram на территории России. Однако у многих пользователей мессенджер продолжил работать даже без сервисов обхода блокировок - VPN (виртуальных частных сетей) и прокси (промежуточных серверов).

Как ранее пояснял Павел Дуров, мессенджер использует встроенные возможности обхода блокировок. Речь идет, например, о переносе трафика на сторонние облачные сервисы Amazon и Google. Роскомнадзор, в свою очередь, обещает продолжить блокировку всех ресурсов, связанных с мессенджером.

Владельцы сервисов обхода блокировки стали получать уведомления от Роскомнадзора об угрозе блокировки их ресурсов в связи с "призывами к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности". Ведомство начало массово добавлять в "черный список" IP-адреса Amazon и Google. Основанием стало постановление Генпрокуратуры от 4 декабря 2015 года - его невозможно найти в открытом доступе, хотя оно использовалось для блокировки сотен ресурсов в интернете.

К вечеру 17 апреля надзорное ведомство заблокировало более 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, согласно данным сайта 2018.schors.spb.ru, на котором отслеживаются изменения в "черном списке" Роскомнадзора. В соцсетях появлялись сообщения о проблемах в работе различных сервисов и сайтов, использующих ресурсы этих компаний.

Telegram был заблокирован в России по решению Таганского районного суда от 13 апреля из-за отказа администрации передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.