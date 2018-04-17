Власти Британии: яд для отравления Скрипалей был в жидкой форме

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Комплекс работ по обеззараживанию в Солсбери может занять несколько месяцев

Ядовитое вещество, использованное для отравления экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было доставлено в Солсбери в жидком состоянии, сообщил правительственный департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии (Defra).

По данным ведомства, для отравления была использована очень малая доза отравляющего вещества "Новичок".

Специалисты Defra также сообщают, что в ближайшие дни в девяти местах в Солсбери будут проведены очистительные работы с использованием специальных препаратов.

Среди этих мест - центры скорой помощи, дом Сергея Скрипаля и несколько помещений в центре города, в том числе ресторан Zizzi и паб The Mill, где Скрипаль и его дочь побывали в тот день, когда им стало плохо.

Как ожидается, весь комплекс работ по обеззараживанию может занять несколько месяцев, в нем примут участие около 200 военнослужащих, а общая стоимость работ оценивается в несколько миллионов фунтов.

"Наша главная цель - сделать эти места безопасными для людей, чтобы они снова могли использоваться жителями Солсбери", - сказал главный научный советник Defra Иан Бойд.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в центре английского города Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй во время выступления в парламенте заявила, что за отравлением, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Москва отрицает причастность к отравлению.

10 апреля стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. Ее отец все еще остается в больнице.

Британские эксперты утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок", разработанным в России. В СМИ появлялись разные версии того, каким образом "Новичок" мог попасть в Солсбери.

На прошлой неделе газета Times писала, что британские спецслужбы якобы установили местонахождение секретной российской лаборатории, где был произведен нервно-паралитический токсин. Ранее издание Telegraph сообщало, что "Новичок" могли подложить в багаж Юлии Скрипаль перед ее вылетом из России.

Один из создателей "Новичка", химик Вил Мирзаянов, рассказывал в интерью Би-би-си, что вещество можно синтезировать или украсть, но применить его на практике очень непросто.