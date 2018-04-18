Британский медиарегулятор Ofcom объявил о расследовании в отношении RT

Правообладатель иллюстрации EPA

Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom открыл семь расследований в отношении российского телеканала RT.

Медиарегулятор усмотрел в работе RT нарушения принципа объективности - это касается как новостных, так и повседневных программ, выходящих на российском телеканале.

До недавнего времени число претензий к ТВ-Новости - компании, которая обеспечивает вещание RT в Британии - не выходило за допустимые рамки, заявляет регулятор.

Однако с момента событий в Солсбери, где был отравлен экс-сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на телеканале RT наблюдается значительное увеличение числа программ, которые требуют разбирательства на предмет возможного нарушения правил, установленных Ofcom.

Результаты расследования будут обнародованы в скором времени, говорится в сообщении.