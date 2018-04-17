Двигатель пасажирского самолета взорвался в воздухе, один человек погиб

Правообладатель иллюстрации Marty Martinez/Facebook Image caption Осколки двигателя задели фюзеляж

В США один человек погиб и еще семеро пострадали, после того как один из двигателей пассажирского самолета загорелся и взорвался в воздухе.

Рейс 1380 компании Southwest Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в Филадельфии, так как в результате инцидента оказались повреждены крыло, фюзеляж и окна самолета.

На сделанной диспетчерами записи разговоров в кабине слышно, как одна из пилотов говорит: "У нас тут дыра и кто-то [в нее] вылетел".

Это первый инцидент гибели пассажира на борту американского пассажирского самолета с 2009 года.

Инцидент произошел во вторник утром. "Боинг" 737-700 выполнял рейс из Нью-Йорка в Даллас. На борту было 143 пассажира и пятеро членов экипажа.

По словам очевидцев, после взрыва одну из женщин частично засосало в разбитое окно, однако другим пассажирам удалось втащить ее обратно.

Аварийная посадка в Филадельфии была совершена в 15.20 по Гринвичу и прошла успешно.

Правообладатель иллюстрации Twitter/ @mtranchin Image caption Взрыв был достаточно мощным, чтобы разбить окно самолета

Федеральное агентство гражданской авиации начало расследование инцидента. Национальное управление США по безопасности транспорта (NTSB) сообщает об одном погибшем.

Глава NTSB Роберт Самуолт сказал журналистам что загоревшийся и взорвавшийся двигатель типа CFM56 широко используется в авиаиндустрии.

"Ну и полет! Все обошлось! Мы живы!" - пишет Джо Маркус в "Твиттере".

Глава пожарной службы Филадельфии Адам Тиэль сообщил, что семерым пассажирам была оказана медицинская помощь в связи с незначительными ранениями, но госпитализация никому не потребовалась.

По его словам, пассажиры и экипаж "вели себя потрясающе в столь сложных условиях".

Пожарные обнаружили, что в одном из двигателей была небольшая утечка топлива и небольшой пожар. После приземления огонь был немедленно потушен.

"Кровь повсюду"

Компания Southwest Airlines выпустила заявление, назвав произошедшее "трагическим происшествием" и выразив глубокое сочувствие всем, кому пришлось пережить этот инцидент.

Как рассказал в интервью Си-эн-эн один из пассажиров Кристофер Джонсон, "неожиданно мы услышали громкий взрыв".

"Двигатель с левой стороны был разорван на куски, - продолжил он. - Было страшно".

В соцсетях уже появились фотографии и видео пассажиров в кислородных масках. На видео хорошо видно как сотрясается весь самолет.

"Вот герои рейса SWA 1380 из Нью-Йорка в Даллас. Мы потеряли один двигатель, а они направили самолет в Филадельфию и спасли 149 человек на борту", - написал Кристофер Джонсон.

Тимоти Борман, священник из Нью-Йорка, говорит, что сидел в задней части самолета, когда услышал громкий хлопок.

"Казалось, что самолет сразу уже упал примерно футов на 100 (около 30 метров)", - сказал он.

"На какое-то время самолет вышел из-под контроля. Казалось, пилоту было сложно вернуть контроль над лайнером. Я серьезно думал, что мы все разобьемся", - продолжает Борман.

Когда члены экипажа сказали пассажирам быть приготовиться к столкновению, Борман и его жена ожидали самого худшего.

"Мы очень благодарны, что выжили. Благодарны Господу и благодарны пилоту", - добавил пастор.

Правообладатель иллюстрации CBS Image caption Самолет в аэропорту Филадельфии

Пассажир Марти Мартинес написал в "Фейсбуке" с борта самолета: "С нашим самолетом что-то не в порядке! Кажется, мы падаем! Аварийная посадка!"

После того как самолет приземлился, Мартинес рассказал в интервью Си-би-эс, что ему казалось, что самолет просто находится в свободном падении. Он также заметил, как какую-то раненую женщину уносили на носилках.

"Кровь была повсюду, - говорит он. - Сначала был взрыв, а потом практически сразу с потолка упали кислородные маски. А где-то секунд через десять осколки двигателя попали в окно и полностью его разбили".