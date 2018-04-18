Starbucks на день закроет тысячи кофеен в США из-за расового скандала

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Сеть Starbucks в конце мая временно прекратит работу более чем 8000 своих кофеен, расположенных в Соединенных Штатах, чтобы провести инструктаж персонала на тему недопустимости расовых предрассудков.

Ранее компании пришлось принести извинения за случившийся на прошлой неделе инцидент в одном из заведений Starbucks в Филадельфии. Работники кафе вызвали полицию, чтобы выпроводить двух чернокожих мужчин, которые в ожидании своего товарища сидели за столиком, не сделав заказа.

В итоге полиция доставила мужчин в наручниках в участок, но какие-либо обвинения им предъявлены не были.

После этого случая начали звучать призывы бойкотировать Starbucks. Глава компании Кевин Джонсон заявил, что он пытается понять, что в фирме пошло не так и как это можно исправить.

Он рассказал, что последние несколько дней провел в Филадельфии, где встретился с двумя выдворенными из кафе мужчинами.

В совместном заявлении их адвокатов и компании говорится, что разговор получился конструктивным.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Активисты призвали бойкотировать Starbucks

Джонсон извинился от лица компании и поднял вопрос о том, как этот неприятный инцидент может послужить инструментом для позитивных изменений в обществе, говорится в сообщении.

Все кофейни и офисы Starbucks в США 29 мая будут закрыты. Инструктаж пройдут 175 тысяч сотрудников. Также он станет обязательным для всех, кто в будущем будет устраиваться на работу в компании.

"День закрытых дверей" обойдется компании примерно в 20 млн долларов упущенной прибыли.

Инструктаж для сотрудников создавался при участии лидеров движения по борьбе за гражданские права, а также представителей власти, в числе которых и бывший генеральный прокурор США Эрик Холдер. Starbucks намерена распространить этот учебный курс и среди других компаний.

Во время инструктажа сотрудникам расскажут о недопустимости дискриминации и объяснят, почему необходимо соблюдать принцип инклюзивности, чтобы в кофейнях Starbucks люди могли ощущать себя в безопасности и чувствовали, что им там рады.