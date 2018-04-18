В Башкирии девятиклассник совершил нападение в школе

В одной из школ Стерлитамака в Башкирии ученик напал на ровесников, четыре человека пострадали.

"Это ученик девятого класса, 2001 года рождения. Есть пострадавшие в результате инцидента. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы", - сообщили Интерфаксу в администрации школы.

В минздраве республики уточнили, что после инцидента в школе в Стерлитамаке были госпитализированы четыре человека - трое детей и один взрослый.

Издание Ufa1.ru уточняет, что это две ученицы, учительница информатики и сам нападавший. Журналисты на указывают источник этой информации.

Местные СМИ также сообщали, что школьник якобы напал с ножом на преподавательницу и других школьников, а затем поджег класс.

В управлении Следственного комитета России по Башкирии сказали, что следователи выехали в школу, где произошло задымление.

"Есть информация, что в одной из школ города Стерлитамак произошел какой-то инцидент и было задымление в одном из помещений, - заявила РИА Новости представитель управления Светлана Абрамова. - На место выехало руководство следственного отдела и криминалисты, обстоятельства выясняются".

Глава Башкирии Рустэм Хамитов также выехал в школу в Стерлитамаке, где, по данным источников, ученик напал на людей и поджег класс, сообщил ТАСС пресс-секретарь руководителя региона Фанур Ягафаров.

Как сообщала ранее республиканская телекомпания ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ученик одной из местных школ якобы напал с ножом на учительницу. Она была госпитализирована с серьезными ранениями, одна из учениц, спасаясь от нападавшего, выпрыгнула из окна второго этажа, рассказывали источники телеканала.