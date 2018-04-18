Роскомнадзор грозит блокировкой "Фейсбуку". Чего он добивается?

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Роскомнадзор до конца года проведет проверку соцсети "Фейсбук", и если та не локализует данные российских пользователей, будет поднят вопрос о ее блокировке, заявил "Известиям" глава ведомства Александр Жаров. Чего добивается Роскомнадзор и что нового в этом заявлении?

"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации - а они уже значительно опаздывают по срокам - и соблюдение иных законов", - сказал Жаров в интервью.

"Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке" - именно эту фразу СМИ трактовали как угрозу блокировки "Фейсбука".

О чем говорит Жаров?

Что написано в законе

Поправки к закону "О персональных данных", требующие локализации персональных данных россиян на территории России, вступили в силу 1 сентября 2015 года. Под персональными имеются в виду все данные о российских гражданах, которые используются при регистрации на сайтах, совершении покупок в сети, пересылке почтовых сообщений и т. п. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.

Что грозит нарушителям

Сайты нарушителей вносятся Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение должны блокироваться. Закон предусматривает, что Роскомнадзор может проводить проверки компаний на предмет соблюдения законодательства и в случае выявления нарушения выписать предписание о необходимости его устранить, на что отводится до полугода.

Кто не послушался

"Фейсбук" - не единственная соцсеть, которая до сих пор не выполнила требование о локализации персональных данных россиян.

Так, сервис микроблогов "Твиттер", с которым Роскомнадзор ведет переговоры с 2014 года, также пока не сделал этого. Однако в апреле прошлого года в РКН сообщили, что "Твиттер" пообещал локализовать в России персональные данные своих российских пользователей к середине 2018 года.

Кого уже наказали

Не выполнившая требования Роскомнадзора социальная сеть LinkedIn была внесена в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и заблокирована в России в ноябре 2016 года.

Как идут переговоры

Роскомнадзор уже неоднократно проводил встречи с представителями компании Facebook, чтобы обсудить вопрос локализации данных россиян.

"Я встречаюсь с представителями [компании] Facebook где-то раз в полгода. При этом постоянно слышу: Жаров все спускает с рук Facebook, потому что там какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию", - сказал глава Роскомнадзора в интервью "Известиям".

Отвечая на вопрос, каковы прогнозы относительно выполнения требований социальной сетью, Жаров сказал: "Будем надеяться, что мой ответ на ваш вопрос станет еще одним принуждением Facebook к соблюдению российского законодательства".

Уже предупреждал

Жаров неоднократно подчеркивал, что даже несмотря на большое количество пользователей, "Фейсбук" будет заблокирован в России, если не исполнит требования российского законодательства.

В сентябре прошлого года Жаров говорил, что сроки о решении вопроса локализации баз данных россиян поставлены перед руководством "Фейсбука", и они будут соблюдены. "Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно", - утверждал он.