По делу о пожаре в Кемерово допросили прокурора и обыскали МЧС

Правообладатель иллюстрации DANIL AIKIN/TASS

По делу о пожаре в торговом центре, унесшем жизни более 60 человек, допрошен прокурор Кемерова и проведены обыски у главы местного МЧС, сообщил Следственный комитет России.

Следователи выясняют, почему местная прокуратура в течение нескольких лет запрещала проводить проверки противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня" и на каком основании этот крупный торговый объект был включен в категорию малого и среднего бизнеса, который освобождается от плановых проверок.

Обыски проведены в главном управлении МЧС по Кемеровской области и дома у руководителя управления и его ближайших подчиненных.

Как сообщается в телеграм-канале СКР, допрошен и прокурор Кемерова: он сказал, что издавая документ о запрете проверок ТЦ "Зимняя вишня", местная прокуратура руководствовалась разъяснениями вышестоящих органов.

Представитель СКР Светлана Петренко не назвала имени допрошенного прокурора, однако издание "Ведомости" указывает, что на сайте кемеровской прокуратуры есть имя прокурора города - это Олег Заратовский.

Следствие ранее делало заявление о некоем высокопоставленном чиновнике, который препятствовал проверкам, при этом СКР установил этого человека, но не раскрывает его имя.

Еще в конце марта президент России Владимир Путин на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным поручил найти человека, который поставил свою подпись под документом об осмотре здания ТЦ в 2016 году, поставив отметку "без замечаний".

Спустя около двух недель Бастрыкин рассказал родственникам погибших при пожаре, что высокопоставленное должностное лицо, препятствовавшее проведению проверок, установлено. Тогда он сказал, что из-за вмешательства этого чиновника была отменена запланированная проверка в 2016 году.

По делу о трагическом пожаре, жертвами которого стали более 60 человек, включая 41 ребенка, арестованы восемь человек. В их числе администрация торгового центра, руководитель и специалист фирмы, осуществлявшей ремонт и обслуживание противопожарной сигнализации, охранник, отключивший автоматическую систему оповещения о пожарах, и начальник пожарного караула, тушившего пожар.

Отставок на уровне федеральных министерств после трагедии не произошло. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев покинул свой пост по собственному желанию спустя неделю после пожара в "Зимней вишне", но уже через десять дней был избран председателем областного парламента.