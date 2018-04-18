"Бряцание оружием": Пекин проводит военные учения близ Тайваня
Китай проводит военные учения с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе. Учения проходят на фоне роста напряженности в регионе.
Учения будут проходить до полуночи четверга. Ранее Пекин предостерег Тайвань, который на этой неделе также провел военные учения, от любых попыток добиться независимости.
Тайбэй обвинил Пекин в "бряцании оружием" и попытался преуменьшить значение учений китайских военных, указывая на то, что подобные военные маневры Пекин проводит регулярно.
Военное ведомство Тайваня заявило, что Пекин преувеличивает масштабы и значение учений, чтобы запугать Тайбэй.
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"Именно поэтому мы говорим, что это запугивание и бряцание оружием", - сказал официальный представитель администрации Тайваня.
Пекин ранее дал ясно понять, что основная цель учений - "предостреречь" Тайбэй от любых поспешных попыток добиться независимости. В понедельник глава канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Лю Цзе И заявил, что учения проводятся для того, чтобы "защитить суверенитет и территориальную целостность" страны.
В марте председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что "общим чаянием для китайского народа" остается "полное единство", поэтому любая попытка разделить страну обречена на провал.
Отношения Тайбэя с Пекином стали значительно более напряженными после избрания главой администрации Тайваня в 2016 году Цай Инвэнь - сторонницы независимости острова.
Сейчас Цай Инвэнь находится с визитом в Швейцарии, которая является одним из основных дипломатических союзников Тайбэя.
Большинство стран мира не признает независимость Тайваня. Пекин, в свою очередь, оказывает давление на немногочисленных союзников Тайбэя, которые сотрудничают с местной администрацией и признают независимость острова.
Китай считает Тайвань своей мятежной провинцией, которая рано или поздно должна вернуться в лоно единой державы. Современная история борьбы за независимость Тайваня началась в 1949 году, когда глава правительства Республики Китай Чан Кайши, потерпев поражение в ходе гражданской войны от войск Мао Цзэдуна, укрылся на Тайване.
За ним на остров перебрались его сторонники, члены партия Гоминьдан, а также администрация и парламент. Партия Гоминьдан, несмотря на попытки улучшить отношения с Пекином, продолжает считать захват власти коммунистами в 1949 году нелегитимным, а правительство Тайваня - законной властью всего Китая.