"Бряцание оружием": Пекин проводит военные учения близ Тайваня

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тайвань провел военные учения в минувший вторник, 17 апреля

Китай проводит военные учения с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе. Учения проходят на фоне роста напряженности в регионе.

Учения будут проходить до полуночи четверга. Ранее Пекин предостерег Тайвань, который на этой неделе также провел военные учения, от любых попыток добиться независимости.

Тайбэй обвинил Пекин в "бряцании оружием" и попытался преуменьшить значение учений китайских военных, указывая на то, что подобные военные маневры Пекин проводит регулярно.

Военное ведомство Тайваня заявило, что Пекин преувеличивает масштабы и значение учений, чтобы запугать Тайбэй.

"Именно поэтому мы говорим, что это запугивание и бряцание оружием", - сказал официальный представитель администрации Тайваня.

Пекин ранее дал ясно понять, что основная цель учений - "предостреречь" Тайбэй от любых поспешных попыток добиться независимости. В понедельник глава канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Лю Цзе И заявил, что учения проводятся для того, чтобы "защитить суверенитет и территориальную целостность" страны.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что "общим чаянием для китайского народа" остается "полное единство", поэтому любая попытка разделить страну обречена на провал.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пекин предостерег Тайвань от любых попыток добиться независимости

Отношения Тайбэя с Пекином стали значительно более напряженными после избрания главой администрации Тайваня в 2016 году Цай Инвэнь - сторонницы независимости острова.

Сейчас Цай Инвэнь находится с визитом в Швейцарии, которая является одним из основных дипломатических союзников Тайбэя.

Большинство стран мира не признает независимость Тайваня. Пекин, в свою очередь, оказывает давление на немногочисленных союзников Тайбэя, которые сотрудничают с местной администрацией и признают независимость острова.

Китай считает Тайвань своей мятежной провинцией, которая рано или поздно должна вернуться в лоно единой державы. Современная история борьбы за независимость Тайваня началась в 1949 году, когда глава правительства Республики Китай Чан Кайши, потерпев поражение в ходе гражданской войны от войск Мао Цзэдуна, укрылся на Тайване.

За ним на остров перебрались его сторонники, члены партия Гоминьдан, а также администрация и парламент. Партия Гоминьдан, несмотря на попытки улучшить отношения с Пекином, продолжает считать захват власти коммунистами в 1949 году нелегитимным, а правительство Тайваня - законной властью всего Китая.