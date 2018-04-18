"Крики, слезы, страх": что известно о нападении в башкирской школе

Правообладатель иллюстрации Vadim Braidov/TASS Image caption Занятия в школе, где произошел инцидент, должны возобновиться уже в четверг

17-летний ученик коррекционного класса одной из школ Стерлитамака напал с ножом на одноклассницу и учительницу. В переписке с приятелями подросток отмечал, что у него сломана психика и он хочет убивать.

Инцидент произошел на уроке информатики. Нападавший - ученик девятого класса - ранил ножом одноклассницу и учителя, затем самого себя, после чего разлил в кабинете бензин и поджег его.

После срабатывания пожарной сигнализации ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. В итоге ее госпитализировали вместе с двумя пострадавшими от нападения и самим нападавшим. Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести.

Управление Следственного комитета по Башкирии возбудило уголовное дело против школьника по статье о покушении на убийство двух и более человек.

Еще одно уголовное дело возбуждено по статье о халатности, так как, по данным СКР, "ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу агрессивного поведения 17-летнего подростка".

Колото-резаные раны

Как сообщил агентству Интерфаксу глава комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания Башкирии Николай Никитин, в наибольшей степени пострадала учительница.

"Основной удар она приняла на себя. Она как педагог защищала своих учеников: не растерялась, не испугалась, проявила мужество, встала на защиту [детей] и, соответственно, пострадала", - сказал он.

По словам Никитина, все пострадавшие получили в основном колото-резаные раны. Девочка, которая прыгнула со второго этажа, получила переломы позвонка и тазобедренной кости, а сам нападавший порезал себе шею, добавил он.

Никитин также уточнил, что подросток использовал два ножа - кухонный и канцелярский.

Сейчас школьник, подозреваемый в нападении, находится в городской больнице под круглосуточным наблюдением сотрудников МВД.

"У меня психика сломана"

Российские СМИ цитируют переписку нападавшего с приятелями в социальных сетях. Из нее становится ясно, что он готовился к нападению и жаждал убийств.

"Я хочу видеть крики, слезы, страх... Ненавижу общество. Они должны поплатиться за это", - цитирует подростка "Комсомольская правда".

Агентство РИА Новости также приводит фрагменты переписки девятиклассника, из которых следует, что он испытывал серьезные психологические проблемы в школе.

"Меня в школе гнобили два года. Родителям пофиг. У меня психика сломана. Был крик о помощи. Но мне никто не хочет помочь. У меня нет таланта, я ничего не могу - кроме как убивать", - пишет подросток.

Media playback is unsupported on your device Нападение в одной из школ Башкирии: главное

Как сообщает региональное издание Ufa1, идею расправиться с одноклассниками подросток вынашивал две недели, дотошно готовился, сумел пронести в школьном рюкзаке нож и зажигательную смесь.

Издание также сообщает, что накануне нападения в школу пришел отец подростка со справкой. "Сказал, что у сына обострение, и требуется лечение. Хотел предупредить, что некоторое время он не будет ходить в школу", - говорит источник Ufa1.

Пресс-служба российского уполномоченного по правам ребенка в среду заявила, что и директор школы, и родители ребенка знали о его намерениях. По данным детского омбудсмена, директор вызывал к себе родителей мальчика и провел с ними и с самим ребенком профилактическую беседу.

Годовщина "Колумбайн"

20 апреля 1999 года в американской школе "Колумбайн" в штате Колорадо произошло массовое убийство. Тогда двое школьников с огнестрельным оружием ранили 36 человек и покончили с собой. 13 раненых позднее скончались.

В среду сенатор Елена Мизулина заявила, что в годовщину инцидента в школе "Колумбайн" в России готовится несколько подобных атак на школы. По ее словам, у нее имеется соответствующая справка.

"В этой справке четкая информация о том, что в апреле-мае в связи с годовщиной известной расправы в "Колумбайн" - школы в Колорадо - это 20 апреля, в России в ряде школ планируются нападения с убийствами и расправами",- сказала Мизулина в ходе выступления генпрокурора Юрия Чайки в Совете Федерации.

"Передайте, факты мы проверим",- ответил ей генпрокурор.

Согласно сообщениям российских СМИ, подросток за несколько часов до нападения опубликовал в соцсети видео поножовщины в школе "Колумбайн".

Обыски и допросы

Сейчас в Стерлитамаке активно ведутся следственные действия. Вскоре после инцидента стало известно, что в город приехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Как сообщает СКР, следователи провели обыски в квартире подозреваемого и в частном охранном предприятии, осуществляющем пропускной режим в школе. Также следователи опрашивают очевидцев нападения и самого подозреваемого.

В администрации учебного заведения "Интерфаксу" сообщили, что занятия в школе возобновятся 19 апреля в обычном режиме, а до конца дня будет завершен ремонт в кабинете, где произошло нападение.

Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что инцидент в Стерлитамаке требует серьезного расследования.

"Произошла трагедия, трагедия очень большая, трагедия, которая требует большого разбирательства: кто эти дети, какая эта школа, вы все прекрасно знаете. Я думаю, что сначала нам все нужно внимательно обсудить", - сказала Васильева.

Нападения в российских школах в этом году

Это уже четвертый серьезный инцидент в российских школах с начала года.

15 января двое 16-летних подростков с ножами напали на учеников 4-го класса в школе номер 127 в Перми и ранили 15 человек. Самые тяжелые ранения получила учительница. Позже следствие признало это нападение покушением на убийство.

19 января девятиклассник с топором и "коктейлем Молотова" напал на учащихся 7-го класса школы номер 5 в поселке Сосновый Бор под Улан-Удэ. Пострадали шесть человек - пятеро школьников и учительница. Как и в Перми, следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.

21 марта в городе Шадринске Курганской области ученица седьмого класса начала стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. Семь учеников класса получили синяки и ссадины, сообщила представитель регионального управления МВД.

СМИ сообщали, что школьница из Шадринска снова ходит на занятия. Следствие по делу о нападении на школы в Перми и Бурятии продолжаются, суду предстоит установить мотивы нападавших.