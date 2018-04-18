Что попало на видео с места химической атаки в Думе: три версии

Media playback is unsupported on your device Корреспондент Си-би-эс в Думе

Опубликованная в интернете скандальная видеозапись с места предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума продолжает вызывать ожесточенные споры и совершенно разные трактовки.

Видеоролик был опубликован сирийской добровольческой организацией "Белые каски" вскоре после появления первых сообщений о химической атаке, которая якобы произошла 7 апреля.

На видеозаписи, широко разошедшейся в сети и попавшей в ведущие западные СМИ, видны лежащие на земле дети в кислородных масках и люди, поливающие друг друга водой из шланга.

"Схватили и стали поливать"

Российские прокремлевские СМИ сразу же назвали видеоролик постановочным. В среду корреспондент телеканала "Россия 24" Евгений Поддубный сообщил, что ему удалось встретиться с 11-летним сирийским мальчиком Хасаном, который рассказал съемочной группе, что снимался в ролике "за еду".

"Мы были в подвале. Мама сказала мне, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице. Кричали: "Идите в больницу". Мы побежали в больницу. Как только я вошел, меня схватили и стали поливать водой. А после этого положили нас на кровати рядом с другими людьми", - рассказал Хасан.

Мужчина, представившийся отцом Хасана, заявил телеканалу, что "боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье и рис", а потом всех отпустили домой.

В своем "Инстаграме" Поддубный опубликовал две фотографии: на одной из них вымокший 11-летний мальчик плачет, сидя на койке, на другой - розовощекий мальчик улыбается и обнимается со своим отцом. Журналист утверждает, что на обоих снимках - один и тот же ребенок.

"Мы вдыхали запах крови"

Однако есть и другие рассказы очевидцев. В минувшее воскресенье Би-би-си опубликовала видеоинтервью с девочкой по имени Маса и ее матерью, которые рассказали о том, как они пережили химатаку в Думе.

Девочка рассказывает, что они прятались в подвале от бомбардировок, и вдруг упала бомба, которая не взорвалась, а зашипела. Мать девочки говорит, что увидела белый дым, после чего у всех в помещении начали болеть ноги, начались проблемы с дыханием и жжение в носоглотке.

Media playback is unsupported on your device Masa, survivor of suspected chemical attack: "Instead of breathing air, we breathed the smell of blood"

Маса рассказывает, как после химатаки всех начали выгонять из подвала на верхние этажи, затем пришли врачи и отнесли детей в медпункт, где заставили всех лечь на землю, стали поливать водой и давать им какие-то лекарства.

"Когда мы отправились спать, началась бомбежка, нас накрыло пылью. Мы пошли обратно в подвал и увидели, как несут раненых. Вместо того, чтобы вдыхать воздух, мы вдыхали запах крови", - расказывает девочка.

"Было много бомбежек"

Накануне британская газета Independent выдвинула еще одну версию того, что показано на видео: издание утверждает, что ролик, скорее всего, подлинный, однако на нем показаны вовсе не последствия химатаки.

В статье военного журналиста Роберта Фиска приводятся слова сирийского врача из Думы, который утверждает, что на самом деле показанные на видео люди страдали от недостатка кислорода, так как задыхались от пыли, поднятой в результате бомбардировок города.

"Было много бомбежек, ночью над Думой всегда летали самолеты. Но в ту ночь был сильный ветер, и огромные тучи пыли начали проникать в подвалы и погреба, где жили люди. Люди приходили оттуда, страдая от недостатка кислорода. Потом кто-то у двери - кто-то из "Белых касок" - крикнул: "Газ!" и началась паника. Люди начали поливать друг друга водой", - рассказывает врач.

При этом он отмечает, что сам не видел, что именно произошло в городе, и сделал свои выводы на основании симптомов, которые наблюдал у пришедших в больницу людей.

Официальное расследование сообщений о химической атаке в Сирии пока так и не началось. 10 апреля Совет Безопасности ООН проголосовал по предложенному США проекту резолюции о расследовании, однако Россия наложила на него вето. Встречные предложения Москвы также не получили одобрения.

Накануне сирийские СМИ сообщили, что международные эксперты из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вошли Думу для проведения инспекции. Однако в среду стало известно, что ООН требует провести дополнительную проверку уровня безопасности в городе прежде чем отправить туда экспертов.