"Побыстрее в Израиль": как идёт суд о нападении на журналистку "Эха"

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Адвокат Бориса Грица, обвиняемого в нападении на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, заявил, что главная задача защиты - добиться того, чтобы процесс по этому делу завершился как можно быстрее и подсудимого отправили на лечение в Израиль.

Такое заявление адвокат Игорь Зубер сделал в среду в ходе первого заседания по делу Грица.

Он и ранее просил переквалифицировать статью, по которой обвиняется его клиент, с покушения на убийство на причинение вреда здоровью, после чего отправить Грица на лечение в Израиль, где проживает его единственная близкая родственница.

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий в суде интересы потерпевшей, называл такие требования фантазиями. Грицу действительно поставлен диагноз "параноидальная шизофрения" (и это отражено в материалах дела), но при этом он признан вменяемым.

"Давит на сердце и мозг"

В суде выступил дальний родственник обвиняемого Алексей Маргулис, которому Гриц приходится троюродным дядей. По словам свидетеля, еще когда он был ребенком, Гриц вместе с родителями приезжал в гости к его семье и запомнился как приятный и умный человек.

Маргулис сказал, что встречался с обвиняемым за три дня до нападения, и тот говорил с ним о Фельгенгауэр. Свидетель отмечает, что Гриц очень любил "Эхо Москвы", в то время как сам Маргулис эту станцию скорее недолюбливал.

"Жаловался, что Татьяна телепатически его изводит, что он хочет с ней встретиться, обсудить, чтоб она этого больше не делала. С одной стороны, показалось странным, а с другой стороны, подумал, что причуда какая-то. Того, что случилось, не мог себе вообразить", - сказал свидетель.

По его словам, Гриц говорил, что Фельгенгауэр давит ему на сердце и мозг. При этом Маргулису показалось, что все слова его родственника о журналистке носили характер "любовный, страстный". Сам обвиняемый с этим не согласился.

Маргулис говорит, что Гриц обращался к нему и к его бывшей жене с просьбой узнать домашний адрес Фельгенгауэр. Свидетель не пытался убедить Грица сходить к врачу, потому что решил, что это бесполезно.

"Была в сознании"

Помимо Маргулиса в суде в среду выступили еще три человека - мама и отчим Татьяны Фельгенгауэр, а также сотрудница "Эха Москвы", находившаяся с журналисткой в одной комнате в момент нападения.

Сотрудница радиостанции Ида Шарапова рассказала, как произошло само нападение. По ее словам, Фельгенгауэр сидела напротив нее. К журналистке подошел какой-то человек и схватил ее - Шарапова была увлечена работой и сначала подумала, что это просто такое приветствие.

"Я потом поняла, что борьба, крикнула "Таня", на мой крик пришел охранник, он повалил его на пол. Я увидела, как из шеи Тани хлынула кровь. Таня была в сознании, что-то хрипела. [Я] сказала референтам вызвать скорую и спецлифт, который не надо ждать", - сказала она.

Родители Фельгенгауэр в суде рассказывали в основном о ней, так как о Грице, по их собственным словам, они до нападения ничего не слышали. Самого подсудимого это удивило, так как, по его словам, он "с 2015 года вел блог".

В ходе процесса Гриц извинился перед мамой журналистки, та в ответ сказала, что "услышала его". Также обвиняемый настаивал, что не имел умысла на убийство Фельгенгауэр. Факт нападения он при этом признал.

Газ и нож

Нападение на Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября. По версии следствия, Борис Гриц, имеющий помимо российского израильское гражданство, прыснул газом в глаза охраннику на входе в здание, где находится редакция "Эха", а потом поднялся в саму редакцию и ударил журналистку ножом в горло. ействовал он молча, не выкрикивая лозунгов.

Нападавшего скрутили охранники "Эха Москвы" и передали полиции. Татьяну Фельгенгауэр отвезли в больницу и прооперировали. Полученное ранение врачи оценивали как серьезное. По факту нападения на Фельгенгауэр возбуждено дело о покушении на убийство, по которой Грицу грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Гриц после задержания утверждал, что у него с Фельгенгауэр была некая телепатическая связь, которая его изводила. Во время рассмотрения судом ходатайства следствия о своем аресте он признал, что ударил Фельгенгауэр ножом. При этом Гриц настаивал, что умысла убивать журналистку у него не было, и просил не отправлять его под стражу.