Ротация миллиардеров: как за год изменился список российского Forbes

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Рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes в третий раз возглавил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Он поменялся местами с председателем правления "Новатэка" Леонидом Михельсоном, опустившимся в списке на третье место.

Сколько миллиардов "стоит" первое место в рейтинге, кто больше всех обеднел и связано ли это с санкциями?

Кто новый лидер

Год назад рейтинг Forbes возглавлял Леонил Михельсон - оценка его состояния почти не изменилась. По данным журнала, он стал "беднее" меньше, чем на полмиллиарда, но это отбросило его сразу на третье место списка.

Рейтинг 200 богатейших бизнесменов России 2018 года возглавил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - в третий раз за историю его составления. Forbes оценил состояние бизнесмена в 19,1 млрд долларов.

Чтобы подняться с третьего места на первое, Лисину пришлось увеличить свой капитал ровно на 3 млрд долларов.

На второй строчке, как и в прошлом году, расположился председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние журнал оценил в 18,7 млрд долларов. Увеличив его на 1,2 млрд долларов, бизнесмену удалось сохранить за собой второе место в рейтинге.

А вот состояние Михельсона, два года подряд возглавлявшего рейтинг, а сейчас опустившегося на две позиции, составило 18 млрд долларов - всего на 400 млн меньше, чем годом ранее.

Четвертое место в рейтинге занял президент "Лукойла" Вагит Алекперов (16,4 млрд долларов, поднялся с шестого места и "разбогател" на 1,9 млрд долларов), пятерку замкнул член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко ($16 млрд долларов, а был четвертым точно с таким же богатством).

Десятку замкнул основной акционер USM Holdings Алишер Усманов, который год назад был пятым - это самое крутое пике в рейтинге (с 15,2 млрд долларов до 12,5 млрд долларов).

Сколько миллиардов у 200 богатейших россиян

Несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых западных санкций, для большинства участников рейтинга 2017 год выдался удачным, констатирует Forbes.

По оценкам журнала, совокупное состояние 200 богатейших россиян выросло на 25 млрд долларов - до 485 млрд долларов, а число долларовых миллиардеров увеличилось с 96 до 106.

Таким образом, если бы минфин США обнародовал "кремлевский список" не в январе, а сейчас, то в нем могло бы оказаться на десять фамилий больше. Как известно, включены в него были именно миллиардеры из списка российского журнала Forbes, опубликованного в марте 2017 года.

А что санкции?

Никто из первой тройки богатейших бизнесменов не находится под санкциями. Президент "Лукойла" Алекперов, занявший четвертое место, также в санкционные списки не входит.

А вот Тимченко, которого СМИ называют давним другом президента Владимира Путина, находится под санкциями США с 2014 года.

Президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин, увеличивший, по оценке Forbes, свое состояние с 14,3 млрд долларов до 15,9 млрд долларов и поднявшийся с восьмого на шестое место, также избежал персональных западных санкций.

Как и председатель комитета по стратегии "Еврохима" Андрей Мельниченко, который поднялся с 9-го места на 7-е, заработав на 2,3 млрд долларов больше, чем годом ранее (его состояние оценивается в 15,5 млрд долларов).

Не вводились санкции и против совладельца LetterOne Holdings и "Альфы-групп" Михаил Фридман (восьмое место). Он опустился в рейтинге на одну строчку с состоянием 15,1 млрд долларов (14,4 - в прошлом году).

Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который оказался в санкционном списке олигархов, опубликованном минфином США в начале апреля, увеличил свое состояние на 2 млрд долларов и поднялся в рейтинге на одну строчку - с 10-го на 9-е место.

Президент "Русала" Олег Дерипаска, которого считают главным пострадавшим от новых американских санкций, не входит в десятку миллиардеров Forbes - он занял только 19-е место (6,7 млрд долларов).