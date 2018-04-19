ФСБ признала, что била антифашиста электрошокером

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/TASS Image caption Антифашист Виктор Филинков утверждает, что сотрудники ФСБ несколько часов пытали его в микроавтобусе заставляя заучить признательные показания

Сотрудники ФСБ, которые проводили задержание антифашиста Виктора Филинкова в Санкт-Петербурге, признали, что применяли против него электрошокер. Это следует из их рассказа представителям следственного комитета, которые проводили проверку по жалобе Филинкова на пытки.

Антифашиста обвиняют в участии в террористической организации "Сеть". По версии ФСБ, ее члены планировали устроить взрывы во время чемпионата мира по футболу и в период президентских выборов.

В январе 2018 года Филинкова задержали в аэропорту "Пулково". Он рассказывал, что в ночь на 24 января после того, как с него сняли отпечатки пальцев в отделе полиции и провели медицинское освидетельствование в одной из городских больниц, сотрудники ФСБ около четырех часов подряд избивали его и пытали электрошоком в салоне микроавтобуса.

По словам Филинкова, к утру его заставили наизусть выучить признательные показания, которые затем оформили официально. Правозащитники, которые вскоре пришли к антифашисту в СИЗО, зафиксировали на его теле "многочисленные следы от электрошокера".

Следственный комитет, который проводил проверку слов Филинкова о пытках, не нашел причин для возбуждения дела против сотрудников ФСБ.

Старший оперуполномоченный УФСБ по Санкт-Петербургу Кирилл Бондарев и его коллега замначальника отдела по фамилии Котин заявили проводившему проверку следователю, что Филинков пытался сбежать из машины.

Правообладатель иллюстрации ВВС Image caption В материалах отказа в возбуждении дела приводится версия ФСБ о том, как Филинков получил травмы

Они утверждают, что антифашист якобы неожиданно оттолкнул Бондарева в заднюю часть салона и попытался выскочить из автомобиля. Один из силовиков по указанию Бондарева, "в условиях скоротечности происходящего" дважды применил к Филинкову электрошокер. Об этом говорится в уведомлении об отказе в возбуждении дела против сотрудников ФСБ, которое получил адвокат Филинкова Виталий Черкасов.

Ссадину на лице задержанный, по словам сотрудников ФСБ, получил, когда упал во время резкого торможения машины. В результате этого падения Филинков мог получить и другие "незначительные повреждения", говорится в документе.

"Бондарев К.А. принял обоснованное решение на применение спецсредства и пределов своих полномочий не превышал", - пришли к выводу следователи.

"Из рук вон плохо"

Адвокат Черкасов, сотрудничающий с "Зоной права", рассказал Русской службе Би-би-си, что намерен в суде обжаловать отказ следственного комитета возбудить дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСБ.

"Проверку провели из рук вон плохо", - сказал Черкасов. Создается впечатление, заявил юрист, что жалобой на действия представителей ФСБ занимался либо самый неподготовленный сотрудник подразделения СК, либо, наоборот, профессионал, который "создал все условия для сокрытия улик".

По словам Черкасова, всё было сделано так, чтобы следы повреждений на теле Филинкова не были исследованы вовремя. Личные вещи обвиняемого, на которых оставалась кровь, за прошедшее время были утеряны или выброшены, а записи с камер наблюдения в отделе полиции, куда Филинкова доставляли после пыток, не сохранились, говорит адвокат.

Помимо Филинкова на пытки электрошоком жаловались и другие фигуранты дела. Об издевательствах со стороны сотрудников ФСБ и выбивании признательных показаний ранее заявляли свидетель Илья Капустин и обвиняемые в Пензе антифашисты Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский.

У еще одного петербургского обвиняемого - Игоря Шишкина - правозащитники также обнаружили ожоги на теле и большую гематому на лице. Однако Шишкин о пытках не заявлял.