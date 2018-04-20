Свазиленда больше нет. Король своим решением переименовал страну
Король Свазиленда Мсвати III объявил, что он принял решение переименовать страну в Королевство эСватини.
Монарх официально сообщил об этом на стадионе во время празднования 50-летия народом свази независимости.
Другим поводом для торжеств стал юбилей самого Мсвати, который также отмечает свое 50-летие.
"эСватини" переводится как "земля свази". Новость о переименовании стала для всех неожиданностью, хотя сам король уже пару раз называл так свою страну на публике.
Он употребил это название, выступая перед Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году, а также при открытии сессии парламента страны в 2014 году.
Король рассказал, что из-за названия государства зачастую происходит путаница: "Каждый раз, когда мы выезжаем за границу, люди думают, что мы из Швейцарии" [название этой страны в английском языке созвучно Свазиленду]".
По словам корреспондента Би-би-си в Свазиленде Номсы Масеко, известие о переименовании вызвало у некоторых жителей страны недовольство. Люди считают, что королю нужно уделять больше внимания экономике, состояние которой оставляет желать лучшего.
Правозащитники критикуют власти Свазиленда за запрет политических партий и дискриминацию женщин.
Малоизвестные факты о Свазиленде
- Это последнее в Африке государство с абсолютной монархией
- У страны нет выхода к морю, а по размеру она меньше, чем штат Нью-Джерси
- У короля Мсвати III - 15 жен, у его отца за всю жизнь их было в общей сложности 125
- В стране самый высокий в мире коэффициент распространенности ВИЧ и СПИДа
- Средняя продолжительность жизни - 54 года у мужчин и 60 лет у женщин
Официально король этой африканской страны именуется "нгуеньяма" ("лев"). Больше всего он известен своим многоженством и любовью к традиционному костюму свази, в котором монарх постоянно появляется на публике.