Часть Берлина эвакуируют из-за авиабомбы Второй мировой
В Берлине утром в пятницу эвакуируют часть города, чтобы эксперты могли обезвредить найденную там бомбу времен Второй мировой войны.
В 9 часов по местному времени началась эвакуация жителей, живущих в радиусе 800 м от места обнаружения неразорвавшегося снаряда.
Эвакуация также затронет правительственные здания, больницу и центральный вокзал города.
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Каждый год в Европе обнаруживаются тысячи неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны.
В зоне эвакуации на этот раз оказались Центральный вокзал Берлина, военный госпиталь, министерства экономики и транспорта, а также посольства Индонезии и Узбекистана, сообщила полиция.
Саперы займутся обезвреживанием бомбы примерно в полдень по местному времени.
Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn и другие транспортные операторы предупредили, что ожидаются серьезные перебои в работе поездов, трамваев и автобусов.
Работа аэропорта Тегель, находящегося в 7 километрах, будет проходить в штатном режиме, сообщили власти, хотя прибывающие самолеты не будут пролетать над местом обнаружения бомбы.
Самый загруженный берлинский аэропорт Тегель ненадолго закрывался в августе 2017 года, после обнаружения неподалеку советской неразорвавшейся бомбы.
В сентябре 2017 года были эвакуированы пациенты больниц во Франкфурте на время обезвреживания другой мощной авиабомбы времен Второй мировой войны.
Другие случаи обнаружения бомб времен Второй мировой войны в Германии
- Май 2017: 50 тыс. людей были эвакуированы в Ганновере, пока саперы обезвреживали три британские бомбы
- Декабрь 2016: Более 50 тыс. человек были эвакуированы в Аугсбурге из-за бомбы весом почти в 2 тонны
- Май 2015: Бомба весом в одну тонну стала причиной эвакуации 20 тыс. жителей в Кельне
- Январь 2012: Строитель погиб, когда случайно ударил киркой по неразорвавшейся бомбе в Ойскирхене
- Декабрь 2011: Половина города Кобленц (45 тыс. человек) была эвакуирована после обнаружения двух бомб в Рейне
- Июнь 2010: Три сапера погибли в Геттингене во время обезвреживания бомбы, найденной на стройке