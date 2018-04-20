Часть Берлина эвакуируют из-за авиабомбы Второй мировой

  • 20 апреля 2018
Берлин Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Бомбу времен Второй мировой обнаружили строители

В Берлине утром в пятницу эвакуируют часть города, чтобы эксперты могли обезвредить найденную там бомбу времен Второй мировой войны.

В 9 часов по местному времени началась эвакуация жителей, живущих в радиусе 800 м от места обнаружения неразорвавшегося снаряда.

Эвакуация также затронет правительственные здания, больницу и центральный вокзал города.

Каждый год в Европе обнаруживаются тысячи неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны.

В зоне эвакуации на этот раз оказались Центральный вокзал Берлина, военный госпиталь, министерства экономики и транспорта, а также посольства Индонезии и Узбекистана, сообщила полиция.

Саперы займутся обезвреживанием бомбы примерно в полдень по местному времени.

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Image caption В зону эвакуции попал центральный вокзал города

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn и другие транспортные операторы предупредили, что ожидаются серьезные перебои в работе поездов, трамваев и автобусов.

Работа аэропорта Тегель, находящегося в 7 километрах, будет проходить в штатном режиме, сообщили власти, хотя прибывающие самолеты не будут пролетать над местом обнаружения бомбы.

Самый загруженный берлинский аэропорт Тегель ненадолго закрывался в августе 2017 года, после обнаружения неподалеку советской неразорвавшейся бомбы.

В сентябре 2017 года были эвакуированы пациенты больниц во Франкфурте на время обезвреживания другой мощной авиабомбы времен Второй мировой войны.

Другие случаи обнаружения бомб времен Второй мировой войны в Германии

  • Май 2017: 50 тыс. людей были эвакуированы в Ганновере, пока саперы обезвреживали три британские бомбы
  • Декабрь 2016: Более 50 тыс. человек были эвакуированы в Аугсбурге из-за бомбы весом почти в 2 тонны
  • Май 2015: Бомба весом в одну тонну стала причиной эвакуации 20 тыс. жителей в Кельне
  • Январь 2012: Строитель погиб, когда случайно ударил киркой по неразорвавшейся бомбе в Ойскирхене
  • Декабрь 2011: Половина города Кобленц (45 тыс. человек) была эвакуирована после обнаружения двух бомб в Рейне
  • Июнь 2010: Три сапера погибли в Геттингене во время обезвреживания бомбы, найденной на стройке

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