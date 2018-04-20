МИД России: авиасообщение с США под угрозой. Правда ли это?

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СМИ сообщили, что российский МИД не исключает прекращения прямых авиаперелетов в США из-за проблем, возникших у сотрудников "Аэрофлота" с получением американских виз. Впервые ли прозвучала такая угроза и насколько она реальна?

Заявление министерства было опубликовано на его сайте в четверг вечером и посвящено трудностям, с которыми сталкиваются россияне при получении виз в посольстве США. В нем сказано, что срок ожидания собеседования для получения визы недавно был увеличен до 250 дней.

МИД на самом деле допускает приостановку полетов?

Да. Об этом говорится в пятом абзаце комментария департамента информации МИД России, опубликованном в четверг. Он начинается со слов: "Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения".

"Аэрофлот", сказано в заявлении, может оказаться вынужден прекратить регулярные рейсы между Россией и США, так как экипажи "испытывают возрастающие трудности с получением американских виз".

Обязанность предоставлять визы для пилотов и бортпроводников зафиксирована в российско-американском соглашении о воздушном сообщении от 1994 года, указывает МИД.

О проблемах с визами для летчиков заговорили впервые?

Нет. О том, что пилоты "Аэрофлота" испытывают трудности с получением американских виз, МИД России сообщал еще в декабре, напоминает агентство Интерфакс.

Новый виток истории начался неделю назад, 11 апреля, с сообщения Telegram-канала WarGonzo о том, что сотрудникам "Аэрофлота" якобы прекратили выдачу американских виз.

"Летный состав, то есть пилоты и бортпроводники, не могут открыть новые визы, и тем, у кого кончаются, не продлевают старые", - говорилось в нем.

Авторы канала при этом подчеркивали, что не могут проверить поступившую к ним информацию.

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Подтверждает ли это "Аэрофлот"?

И да, и нет. После шума в социальных сетях, поднявшегося из-за сообщения Telegram-канала WarGonzo, появился комментарий представителя авиакомпании - но только анонимного.

Экипажи "Аэрофлота" действительно сталкиваются с трудностями при получении американских виз, заявил тогда источник Интерфакса. Он объяснял их "невозможностью записи на собеседования", и напоминал, что это "общая для всех жителей РФ" проблема.

Проблема эта возникла после массовой высылки американских дипломатов. Русская служба Би-би-си рассказывала о том, какие обходные пути ищут россияне, чтобы получить визу.

"Аэрофлот" имеет достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения бесперебойного авиасообщения между странами, подчеркивал при этом собеседник Интерфакса.

Источник Русской службы Би-би-си, близкий к авиакомпании, подтверждал, что в "Аэрофлоте" напряженная ситуация с получением виз для летного состава. "Но трагедии нет", - подчеркивал он.

Визы экипажу, по его словам, выдаются на пять лет, поэтому нет угрозы приостановки полетов из-за нехватки пилотов, которые могут летать в США.

После заявления МИД России об угрозе прекращения авиасообщения авиакомпания сделала первое официальное заявление на этот счет. Оно было очень лаконичным: "В "Аэрофлоте" подтверждают проблему с получением экипажами виз США".

О том, насколько реальна угроза, озвученная МИД России, в "Аэрофлоте" ничего не сказали.

"Аэрофлот" - единственный перевозчик в США?

Да. Сейчас прямые рейсы в Соединенные Штаты выполняет только он. Ранее на этом направлении работали две компании - российский "Аэрофлот" и американская Delta.

С конца 2015 года Delta перестала летать в Россию зимой, но восстанавливала рейсы в высокий сезон - весной и летом.

В марте этого года газета "Коммерсант" сообщила, что американская авиакомпания решила не возобновлять полеты в Россию в этом году. "Delta продолжает анализировать маршрутную сеть и приняла для себя это трудное решение", - подтверждала эту информацию сама авиакомпания.

"Аэрофлот" же собирался, как писал РБК, с начала летнего сезона запустить дополнительный (третий) рейс в Нью-Йорк.