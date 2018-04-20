Жителей Солсбери предупредили, что в городе остаются зараженные "Новичком" места

Image caption У заведений, где Скрипали были в день отравления, заколачивают входы - очистка города от нервно-паралитического токсина займет несколько месяцев и обойдется в миллионы фунтов

Жителей британского Солсбери предупредили, что в городе по-прежнему могут оставаться места с концентрацией нервно-паралитического токсина "Новичок", однако необходимости принимать дополнительные меры безопасности, по словам властей, нет.

Чиновники из Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии (Defra), а также представители полиции и врачи в четверг вновь встретились с жителями Солсбери, чтобы рассказать о ходе очистки города от "Новичка".

Жители Солсбери недовольны тем, что после отравления Скрипалей в городе остаются закрытыми несколько заведений, в том числе паб The Bishop's Mill, ресторан Zizzi, парковка в центре города, два центра скорой помощи и полицейский участок.

Работы по деконтаминации, которые продлятся несколько месяцев, начались в девяти местах, включая дом Сергея Скрипаля.

"Мы должны исходить из того, что в определенных условиях там будут относительно высокие концентрации, скорее всего, на конкретных очень ограниченных участках, которые могут быть опасны для человека", - сказал на встрече главный научный советник Defra Иэн Бойд.

По словам Бойда, в городе по-прежнему сохраняются "очаги", где остались следы концентрации нервно-паралитического токсина, а общая стоимость работ по очистке города оценивается в несколько миллионов фунтов.

"Мы уже знаем, что в этих местах [закрытых после отравления Скрипалей] сохраняется высокая концентрация", - добавил Бойд.

На восемь недель закроется здание Bourne Hill, где находятся офисы местного совета графства Уилтшир и полицейские участок. В участке проведут обеззараживание комнаты для хранения улик и два личных шкафчика.

Image caption Отравление Скрипалей привело к крупнейшему за много лет дипломатическому скандалу между Россией и Британией

Накануне в Defra заявили, что ядовитое вещество, использованное для отравления экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было доставлено в Солсбери в жидком агрегатном состоянии.

10 апреля стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. Ее отец все еще остается в больнице.

Британские эксперты утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок", разработанным в России. В СМИ появлялись разные версии того, каким образом "Новичок" мог попасть в Солсбери.

Image caption 4 марта днем Сергей и Юлия Скрипаль отправились в паб The Mill...

Image caption ...а потом в ресторан Zizzi. И ресторан, и бар в течение нескольких месяцев будут закрыты в целях деконтаминации

На прошлой неделе газета Times писала, что британские спецслужбы якобы установили местонахождение секретной российской лаборатории, где был произведен нервно-паралитический токсин. Ранее издание Telegraph сообщало, что "Новичок" могли подложить в багаж Юлии Скрипаль перед ее вылетом из России.

Один из создателей "Новичка", химик Вил Мирзаянов, рассказывал в интерью Би-би-си, что вещество можно синтезировать или украсть, но применить его на практике очень непросто.

Агенты группы "Новичок" принадлежат к самым токсичным отравляющим веществам в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, поражающее нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич.