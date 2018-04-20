Следствие назвало окончательное число погибших в "Зимней вишне"

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В результате пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось ранее, заявили в Следственном комитете России (СКР).

"Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре - их 60", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

С помощью генетической экспертизы удалось опознать всех погибших: выданы разрешения о захоронении 37 тел, еще 23 разрешения были предоставлены ранее, уточнили в СКР.

Ранее официально называлось другое число погибших. 28 марта замглавы МЧС Владлен Аксенов говорил, что жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Чиновник при этом уточнял, что пропавших без вести нет.

В СКР после проверки заявлений о пропаже 67 человек сообщали, что следствие нашло живыми трех человек. Таким образом, следователи до сих пор также заявляли о 64 погибших.

Активисты в Кемерове, в свою очередь, сообщали о большем числе жертв и составили свой список, который постепенно сокращался, а данные в нем приближались к официальным.

Альтернативный подсчет погибших проходил на фоне слухов о 300 погибших, распространившихся в городе. Позже СКР завел уголовное дело против украинского пранкера Никиты Кувикова, которого обвинили в распространении ложной информации о количестве жертв в Кемерове и объявили в розыск.

27 марта, когда на главной площади Кемерова прошел многочасовой митинг, члены инициативной группы родственников проинспектировали кемеровский морг, а также хладокомбинат. "Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших", - сказал тогда один из членов группы Андрей, выступая на митинге.

"Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего кроме продуктов там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине. Если пропали сто трупов, то где люди, которые их ищут?" - говорил активист.

Как идет расследование

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание произошло на четвертом этаже комплекса, где находились три кинозала и игровая комната для детей.

В рамках уголовного дела, возбужденного после пожара, арестованы восемь человек. В их числе администрация торгового центра, руководитель и специалист фирмы, осуществлявшей ремонт и обслуживание противопожарной сигнализации, охранник, отключивший автоматическую систему оповещения о пожарах, и начальник пожарного караула, тушившего пожар.

У пожарных, прибывших в торговый центр, не было возможности спасти всех людей, заблокированных на четвертом этаже здания, заявила группа представителей МЧС, российских пожарных экспертов и бывших сотрудников пожарной службы на пресс-конференции 17 апреля.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев назвал предположительной причиной пожара в ТЦ возгорание светильника над поролоновым бассейном в игровой комнате. Эвакуации посетителей ТЦ, по его словам, в первую очередь мешали физически заблокированные выходы.

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18 апреля стало известно, что по делу о пожаре был допрошен прокурор Кемерова Олег Заратовский и проведены обыски у главы местного МЧС.

Следователи выясняют, почему местная прокуратура в течение нескольких лет запрещала проводить в "Зимней вишне" проверки противопожарной безопасности и на каком основании этот крупный торговый объект был включен в категорию малого и среднего бизнеса, который освобождается от плановых проверок.

Отставок на высоком уровне после пожара не произошло. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев покинул свой пост по собственному желанию спустя неделю после пожара, однако уже через десять дней был избран председателем областного парламента.