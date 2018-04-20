Расплата за Шакро: полковнику Максименко дали 13 лет строго режима

Правообладатель иллюстрации Artem Korotaev/TASS Image caption Максименко не признает вину в том, что получил крупную взятку за помощь в освобождении человека, близкого к криминальному авторитету Шакро Молодому

Бывший глава службы собственной безопасности СКР Михаил Максименко получил 13 лет колонии строгого режима. Его обвиняли в получении взятки за помощь в освобождении человека, близкого к криминальному авторитету Шакро Молодому.

Он также должен заплатить штраф в 165 миллионов рублей и два года не сможет работать на госдолжностях. Кроме того, Максименко лишили звания полковника юстиции.

Как передает корреспондент Русской службы Би-би-си из зала суда, Максименко стоял в клетке в наручниках, ссутулившись. Приговор он выслушал спокойно. На вопрос журналистов, ожидал ли он такого срока, обвиняемый ответил утвердительно.

Обвинение просило для Максименко 15 лет лишения свободы. Прокурор Борис Лактионов в ходе процесса отмечал, что по старым законам подсудимого приговорили бы к расстрелу. Однако комментируя приговор суда, он сказал, что тот "обоснованно подошел" к назначению наказания.

Из четверых высокопоставленных сотрудников СКР, задержанных в связи с делом Шакро Молодого, полковника Михаила Максименко суд приговорил первым. Экс-заместитель Максименко Александр Ламонов и бывший первый замруководителя главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров заключили сделку со следствием, их дело рассматривается в особом порядке.

Максименко, Лимонова и Никандрова задержали одновременно, в июле 2016. Также в декабре 2017 задержали бывшего начальника управления СКР по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. Все четверо попали за решетку за то, что, по версии следствия, участвовали в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца) за взятку от вора в законе Шакро Молодого.

Крупнейший коррупционный скандал в истории СКР развернулся после перестрелки у ресторана в центре Москвы между людьми Итальянца и отставным полковником КГБ Эдуардом Буданцевым. За решеткой в итоге оказались и офицеры СКР, и Итальянец, и его руководитель, вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой).

Шакро и Итальянца в марте приговорили к тюремным срокам за вымогательство, остальные офицеры СКР пока ждут решения в СИЗО. Избежать наказания удалось только Буданцеву. Сначала ему предъявили обвинение в убийстве, затем переквалифицировали статью на превышение допустимых пределов самообороны, а в конце концов прекратили дело в связи с отсутствием состава преступления.

Всему виной оказалась попытка Калашова добиться освобождения Кочуйкова, задержанного после перестрелки, из СИЗО с помощью взятки руководству СКР.

Перестрелка на Родчельской

Кочуйкова задержали 14 декабря 2015 года после стрельбы у ресторана Elements на Рочдельской улице. Все началось с конфликта между собственницей ресторана Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой, которая делала там ремонт.

Ким якобы осталась недовольна работой Мисиковой и отказалась ей платить. Мисикова позвонила своей подруге Марине Гольдберг, гражданской супруге Калашова и предложила ей воспользоваться конфликтом, чтобы забрать ресторан у Ким.

Переговоры между владелице ресторана и людьми криминального авторитета успехом не увенчались, и 14 декабря в ресторан приехали бойцы Калашова во главе с его "правой рукой" Итальянцем. Они потребовали у Ким 8 млн рублей в качестве оплаты долга перед Мисиковой.

Владелица Elements обратилась за помощью к своему адвокату, отставному полковнику КГБ Эдуарду Буданцеву. Он тоже приехал к ресторану с группой поддержки. Переговоры между Кочуйковым и Буданцевым закончились перестрелкой. в ходе которой последний застрелил двух бойцов Итальянца из наградного пистолета Beretta. Еще четверо, в том числе и Кочуйков, получили ранения. Участников перестрелки задержала полиция.

Суд посчитал доказанной вину Максименко в получении взятки в 500 тысяч долларов за смягчение обвинения и последующее освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова. Максименко, как установил суд, получил деньги в коробке из-под обуви от своего заместителя Ламонова. Он привез деньги на служебную квартиру начальнику.

Деньги на освобождение Кочуйкова Калашов передавал не сам, а через бизнесмена, бывшего совладельца сети ресторанов "Якитория" Олега Шейхаметова. Последний смог выйти из дела, написав явку с повинной. Полученные от него наличные в деле не фигурируют - при обыске у Максименко купюр не нашли, остальные фигуранты дела рассказали, что деньги уже потратили.

Второй эпизод в деле Максименко был связан с получением взятки в 50 тысяч долларов, которую ему якобы дал петербургский предприниматель Бадри Шенгелия. Суд установил, что Максименко за деньги помог возбудить дело в отношении группы полицейских, которые в 2014 году якобы украли у бизнесмена наручные часы Hublot стоимостью 1,1 млн рублей.

Дело было возбуждено в октябре 2015 года, но потом это постановление отменила Генпрокуратура, а материалы вернулись в СКР. В отказе о возбуждении уголовного дела, подписанного в Генпрокуратуре, говорится, что преступления не совершалось, а Шенгелия якобы украл часы у некоего Анзора Калашова, взяв их для проверки подлинности.

Максименко, как следует из приговора, был заинтересован в возбуждении дела из-за пропавших часов, чтобы за счет привлечения к ответственности полицейских, которые их якобы украли, "выйти на руководителя ГСУСК по Санкт-Петербургу генерала Александра Клауса". Об этом говорилось в показаниях самого Шенгелии. По его словам, у Максименко с Клаусом был некий конфликт.

Полковник вину не признал. Он заявил, что подчиненные оговорили его под давлением ФСБ, и просил суд вынести оправдательный приговор. Защита полковника также отмечала, что в деле нет объективных доказательств вины Максименко ни по одному из эпизодов.