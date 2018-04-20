Два бургера и Dr Pepper: в США казнили самого старого заключенного

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В США казнен самый старый заключенный с момента восстановления смертной казни в 1976-м году.

83-летний Уолтер Муди был приговорен за убийство судьи, совершенное им в 1989 году посредством посланной по почте бомбы.

Ему ввели смертельную инъекцию в минувший четверг в 8.42 по местному времени в тюрьме города Атмор штата Алабама.

Муди был впервые осужден по этому делу в 1991 году в федеральном суде и получил тогда семь пожизненных сроков плюс 400 лет.

В 1996 году состоялся еще один процесс, в суде штата, на котором был вынесен смертный приговор.

Муди, как утверждала обвинительная сторона, хотел отомстить суду и лично судье апелляционного федерального суда Роберту Вансу за то, что тот ранее отказался пересмотреть его виновность по обвинению 1972 года в обладании взрывчаткой.

На этом процессе, как сообщает Sky News, прокуроры описали Муди как расчетливого злодея, которые совершил убийство, послав судье бомбу по почте, поскольку был одержим идеей мести всей юридической системе, а затем пытался инсценировать дело так, будто за этим убийством стоял Ку-клукс-клан.

"Муди провел добрую половину этих трех десятков лет, пытаясь уйти от правосудия. Сегодня вечером [...] справедливость восторжествовала", - заявил по поводу казни главный прокурор Алабамы Стив Маршалл.

Письмо сыну жертвы

Сын покойного судьи Ванса, Роберт Ванс-младший, ныне являющийся судьей окружного суда в округе Джефферсон и кандидатом от Демократической партии на пост верховного судьи в Алабаме, заявил, что хотел бы, чтобы его отца помнили за его прижизненные дела, а не за то, как он умер.

Ванс-старший, по признанию его друзей, всегда отстаивал интересы обездоленных - и как юрист, и как политик.

"Он был отличным судьей, а до этого - замечательным адвокатом и прекрасным отцом", - сказал за некоторое время до казни о своем отце Ванс-младший.

Муди, в свою очередь, всегда заявлял о своей невиновности.

За несколько недель до приведения приговора в исполнение Муди послал письмо Вансу-младшему, в котором утверждал, что стал жертвой правительственного заговора.

"Если бы мой отец был убит, я бы захотел выяснить, кто это сделал", - написал Муди в письме, которое, как признался его адресат, он выбросил в мусорную корзину.

Роберт Ванс-младший сказал, что уверен в виновности Муди, но на его казни не присутствовал.

Муди, как сообщили местные СМИ, отказался от последней казенной трапезы и вместо этого съел два гамбургера с мясом и сыром, запив это двумя банками газированной воды Dr Peppers в компании своих приятелей и адвокатов в исправительном центре в Атморе, где позднее смертный приговор был приведен в исполнение.