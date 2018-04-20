Актриса Рейчел Вайс объявила о беременности в 48 лет
Голливудская актриса Рейчел Вайс заявила, что ждет ребенка от своего супруга Дэниела Крейга.
48-летняя Вайс уже воспитывает 11-летнего сына от режиссера Даррена Аронофски. У Крейга - звезды фильмов о Бонде - есть 25-летняя дочь.
В интервью New York Times Вайс рассказала: "Скоро я выйду в свет. Дэниэл и я счастливы".
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Исполнитель роли Бонда и актриса, исполнившая главную роль в блокбастере "Мумия", состоят в отношениях восемь лет. Официально они поженились в Нью-Йорке в 2011 году.
Рейчел Вайс рассказала New York Times, что еще не знает пол ребенка, добавив: "У нас будет маленький человечек".
"Мы не можем дождаться встречи с ним или с ней. Это такое таинство", - добавила она.
Говоря о своем браке, Вайс заявила: "Я очень счастлива замужем - очень, очень счастлива".
Обладательница "Оскара" в настоящее время занимается продвижением своего нового фильма "Неповиновение" - основанном на одноименной книге Наоми Олдерман. Актриса не только исполнила в нем одну из главных ролей, но и выступила продюсером.
Фильм повествует о молодой женщине-лесбиянке из общины ортодоксальных евреев, у которой завязывается роман с женой ее брата.
"Они не участвуют в современной жизни. У них нет интернета или телевидения и всего этого. Это похоже на 50-е, но это происходит прямо сейчас", - говорит Райс о героях фильма.