Аман Тулеев заявил о готовности уйти из политики

Правообладатель иллюстрации DANIL AYKIN/TASS Image caption Команда московских политтехнологов приехала в Кузбасс, чтобы очернить его, говорит Аман Тулеев

Противостояние московских политиков и бывшего кемеровского главы Амана Тулеева, боровшегося за место во власти и после ухода с поста губернатора, завершилось. Тулеев объявил, что устал от политики и не намерен дальше сражаться за государственные посты.

С момента отставки Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской области прошло чуть менее трех недель. Он объяснил свой уход тяжелым грузом после пожара в торговом центре в Кемерове, который унес жизни 60 человек. Телевизионные каналы и интернет облетели кадры с видеообращения Тулеева, где он, сидя за столом в своем кабинете, кланяется жителям региона.

Однако почти сразу же Тулеев занял кресло спикера регионального заксобрания - по сути, второй пост в регионе после самого губернатора. Что послужило началом негласной подковерной борьбы между ним самим, его преемником и московскими единороссами.

Спустя три недели Тулеев дал интервью региональному телеканалу и заявил, что устал "от грязи и лжи", и рассказал, что "не хочет и не видит смысла оставаться в политике".

Кресло раздора

Хотя формальным поводом ухода Тулеева и стал пожар, в реальности Кремль давно готовил ему замену. Несколько месяцев назад вице-губернатором был назначен бывший гендиректор "Колмара" Сергей Цивилев - СМИ сообщали, что его прислали как раз на замену 74-летнему Тулееву. Действительно, он в итоге и заменил ушедшего в отставку главу региона.

Тулеев 20 апреля уверял, что никто его уходить не просил, он "мог спокойно продолжить работать губернатором". "Но я из породы самоедов, спать не могу, на нервах весь, дерганый весь". Вторая причина, которая повлияла на его решение - состояние здоровья: "Хотя под осень бы наверное пошел (в отставку). Потому что спину тянет. Запустил. После операции все равно тянет".

Само предложение Тулееву возглавить региональный парламент не все во властной вертикали встретили одобрением. Формально с предложением дальше работать в регионе к нему обратились депутаты Госдумы от Кемеровской области, избравшиеся от "Единой России". Но их руководитель - лидер фракции Сергей Неверов - публично раскритиковал саму идею вернуть Тулеева во власть. "Я считаю, это неправильно, и, думаю, люди просто не поймут такого решения", - сказал Неверов, ранее сам избиравшийся от Кемеровской области. Однако повлиять на кемеровских депутатов Неверов не смог, и Тулеева все равно избрали спикером.

Формально Кремль дистанцировался от этой истории. "Это прерогатива регионального парламента", - комментировал нового главу заксобрания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Неофициально источники Би-би-си в администрации президента и в "Единой России", не уполномоченные давать комментарии СМИ, выражали неудовольствие тем, что столь одиозная фигура продолжает руководить регионом и после отставки. Но подчеркивали, что это личная договоренность между Тулеевым и президентом Владимиром Путиным, против которой никто не будет выступать.

В интервью 20 апреля Тулеев рассказал, что после отставки у него действительно был разговор с Путиным. По его словам, Путин попросил его "сделать все, чтобы в регионе оставалась стабильность". "Он для нас, для Кузбасса, не просто президент. Это какой-то особый близкий человек, его вклад очень значительный. Я уж не говорю о том, что это личность планетарного масштаба. Это люди штучные, которых нужно просто беречь", - рассказал Тулеев о Путине.

Партия сказала надо

Однако новая должность, по сути, досталась Тулееву меньше, чем на полгода. В сентябре 2018 года в Кемеровской области должны выбрать новый региональный парламент - а значит, Тулееву, который в последнее время испытывал проблемы со здоровьем, пришлось бы снова участвовать в избирательной кампании, чтобы продолжить карьеру.

Предстоящие выборы и механизм их проведения и стали тем инструментом, который позволил федеральному руководству "Единой России" намекнуть на свое отношение к дальнейшей карьере Тулеева. По уставу партии все, кто собираются на выборы, должны пройти так называемые праймериз - процедуру внутрипартийного голосования.

Кемеровские единороссы просили у московских коллег, чтобы праймериз в Кемерове проходили по так называемой "закрытой модели" - когда выборщиками могут быть только члены партии или близких организаций. Такая модель позволила бы Тулееву включить в списки кандидатов в облсовет нужных ему людей, объяснял Би-би-си на условиях анонимности собеседник в руководстве партии.

Федеральное руководство партии отказало: в праймериз теперь смогут участвовать все желающие, а Тулееву было предложено принять участие в этой процедуре.

Новый врио губернатора Сергей Цивилев, хоть и принял преемственность власти, начал работу с кардинальной зачистки всех заместителей своих предшественников. 16 апреля он уволил четырех заместителей губернатора, курировавших работу правоохранительных органов и военного управления, здравоохранение, агропромышленный комплекс и ЖКХ. Остальные заместители были назначены временно исполняющими обязанности. А врио руководителя аппарата в ранге заместителя губернатора стала бывшая первый заместитель мэра Кемерово Ольга Турбаба.

Тулеев об отношениях с Цивилевым теперь отзывается сдержанно. "Честно, я не знаю. Его предложил президент, президент у нас умный, государственный, державный человек", - сказал Тулеев 20 апреля.

Параллельно против нового поста Тулеева начинали выступать местные политики. На 21 апреля в Кемерове заявили митинг против Тулеева и в поддержку Цивилева. По словам заявителя митинга Владимира Горенкова, митинг пройдет под лозунгами "Тулеева под суд!", "Долой Тулеевскую орду!", "Цивилев, спаси Кузбасс!"

Тулеев называет эти митинги заказными и обвиняет в них "московских технологов". "Митингов еще много будет, они естественно продуманные, заказные. У нас работают московские политтехнологи их призвали. И надо сказать работают умно, талантливо. Лупят меня так знаешь, мама моя дорогая, со всех сторон. Московские политтехнологи правильно все делают, умно, травят", - сказал экс-губернатор.

"Практик, хозяйственник, реалист"

Спустя три недели насыщенной политической жизни Тулеев большое интервью кемеровской телерадиокомпании ТВМ и рассказал о своих дальнейших планах.

По словам Тулеева, к тому чтобы остаться в политике и стать депутатом и спикером законодательного собрания его вынудили нападки на него и его близких.

"Я перешел только из-за того, что на меня и на мою семью полилась грязь и циничная ложь. Осталось только школьные годы проверить, списывал в 3 классе или нет. Остальное все просто вывернули. Вот первое, что меня заставило. А ведь я по моральным ушел причинам", - возмущается Тулеев.

Работа в парламенте теперь Тулееву не по душе. "Но понимаешь не мое это. Я же практик, хозяйственник, реалист. Мне надо: сказал-сделал, закрутилось. А здесь у нас особые люди депутаты. Нужно иметь бесконечное терпение, эти законы, пункт "А", пункт "Зю"... И они молодцы, потому что без законов ну нельзя жить. Дай бог им всем здоровья", - сказал Тулеев.

Покидать кресло спикера сейчас, когда этого требуют на улицах, Тулеев не намерен, но дал понять, что устал от политики.

До этого утром 20 апреля профессор кафедры политических наук Кемеровского госуниверситета, политолог Александр Коновалов сообщил, что Тулеев не планирует становиться депутатом по окончании полномочий текущего созыва Совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) в сентябре текущего года. По словам Коновалова, между ним и Тулеевым состоялся телефонный разговор, а затем личная встреча, на которой, в том числе, обсуждались вопросы работы депутатского корпуса и дальнейших планов экс-губернатора. "Он дал понять, что на выборы больше не пойдет, так как не планирует в дальнейшем становиться депутатом.

"Ну не знаю, есть господь, мы все в руках божьих", - ответил Тулеев на недоверчивую реплику журналиста о том, что она не может поверить в уход Тулеева из власти.