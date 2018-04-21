Принц Чарльз станет следующим главой Содружества наций
Чарльз, принц Уэльский, станет преемником королевы Елизаветы II в качестве главы Содружества наций, объявили лидеры стран - членов объединения.
Королева заявила, что назначение Чарльза на этот пост является ее "искренним желанием".
По традиции, Содружество наций возглавляет британский монарх. Однако этот пост не передается по наследству, и в случае смены монарха лидерам 53 стран-членов Содружества предстоит принять решение о назначении нового главы.
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Лидеры Содружества обсудили вопрос о преемнике за закрытыми дверьми в Виндзорском замке.
В совместном заявлении главы государств и правительств отметили, что признают роль королевы в отстаивании интересов Содружества и его жителей.
Британский премьер-министр Тереза Мэй и ее канадский коллега Джастин Трюдо ранее поддержали кандидатуру принца Чарльза.
Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, Мэй похвалила королеву за ее работу по расширению состава Содружества с шести до 53 стран. По ее словам, принцу Чарльзу подходит роль преемника.
Лидеры также согласовали хартию по защите океана от загрязнения и противодействию изменениям климата, а также "кибердекларацию" по борьбе с онлайн-преступностью и прочими подобными угрозами.
На двухдневный саммит приехали 46 глав государств и министры иностранных дел еще семи стран Содружества.
В странах Содружества проживает 2,4 миллиарда человек. Критики говорят, что у организации настолько разношерстный состав, что ей приходится постоянно доказывать смысл собственного существования, отметил корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд. Он также сказал, что назначение принца доставит "огромное удовольствие" королеве.
В числе других тем для обсуждения в Лондоне была международная торговля. Мэй заявила, что главы государств согласились "бороться с протекционизмом" с целью довести оборот торговли между странами Содружества до 2 триллионов долларов к 2030 году.
В совместном заявлении лидеров говорится, что они приняли на себя "определенные обязательства", включая содействие гендерному равенству и решению проблемы изменения климата.
Также они заявили, что будут работать над предотвращением насильственного экстремизма и торговли людьми, пообещали вдвое сократить уровень заболеваемости малярией к 2023 году, а также сошлись на том, что к 2030 году все мальчики и девочки должны посвятить образованию как минимум 12 лет.
Между тем британское правительство дало понять, что готово вновь принять в ряды членов Содружества Республику Зимбабве, которая покинула организацию в 2003 году при Роберте Мугабе.
Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон сказал, что Зимбабве "добилась впечатляющих результатов" под руководством преемника Мугабе Эммерсона Мнангагвы, однако нужно дождаться проведения "свободных и честных выборов" в июле.
Хозяйкой следующего саммита Содружества в 2020 году станет Руанда.
Что делает лидер Содружества?
Должность, которую в настоящее время занимает королева Елизавета II, во многом символическая, и максимальный срок, который можно ее занимать, никак не оговорен.
Ее смысл заключается в том, чтобы объединить 53 страны, состоящих в организации, и обеспечить выполнение ключевых целей Содружества. В их число входит построение связей стран через торговлю и сотрудничество.
Глава совершает регулярные визиты в страны Содружества и лично поддерживает связи их лидерами.
В планировании ему помогают генеральный секретарь Содружества и его секретариат.
Решение о том, кто будет преемником главы, должны принимать лидеры стран-членов Содружества.