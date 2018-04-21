Принц Чарльз станет следующим главой Содружества наций

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Королева поддержала кандидатуру принца Чарльза в качестве будущего главы международной организации

Чарльз, принц Уэльский, станет преемником королевы Елизаветы II в качестве главы Содружества наций, объявили лидеры стран - членов объединения.

Королева заявила, что назначение Чарльза на этот пост является ее "искренним желанием".

По традиции, Содружество наций возглавляет британский монарх. Однако этот пост не передается по наследству, и в случае смены монарха лидерам 53 стран-членов Содружества предстоит принять решение о назначении нового главы.

Лидеры Содружества обсудили вопрос о преемнике за закрытыми дверьми в Виндзорском замке.

В совместном заявлении главы государств и правительств отметили, что признают роль королевы в отстаивании интересов Содружества и его жителей.

Британский премьер-министр Тереза Мэй и ее канадский коллега Джастин Трюдо ранее поддержали кандидатуру принца Чарльза.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, Мэй похвалила королеву за ее работу по расширению состава Содружества с шести до 53 стран. По ее словам, принцу Чарльзу подходит роль преемника.

Правообладатель иллюстрации Andrew Matthews/PA Wire Image caption По словам Терезы Мэй, принцу Чарльзу подходит роль преемника

Лидеры также согласовали хартию по защите океана от загрязнения и противодействию изменениям климата, а также "кибердекларацию" по борьбе с онлайн-преступностью и прочими подобными угрозами.

На двухдневный саммит приехали 46 глав государств и министры иностранных дел еще семи стран Содружества.

В странах Содружества проживает 2,4 миллиарда человек. Критики говорят, что у организации настолько разношерстный состав, что ей приходится постоянно доказывать смысл собственного существования, отметил корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд. Он также сказал, что назначение принца доставит "огромное удовольствие" королеве.

В числе других тем для обсуждения в Лондоне была международная торговля. Мэй заявила, что главы государств согласились "бороться с протекционизмом" с целью довести оборот торговли между странами Содружества до 2 триллионов долларов к 2030 году.

В совместном заявлении лидеров говорится, что они приняли на себя "определенные обязательства", включая содействие гендерному равенству и решению проблемы изменения климата.

Также они заявили, что будут работать над предотвращением насильственного экстремизма и торговли людьми, пообещали вдвое сократить уровень заболеваемости малярией к 2023 году, а также сошлись на том, что к 2030 году все мальчики и девочки должны посвятить образованию как минимум 12 лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди собравшихся были премьер-министры Новой Зеландии и Канады

Между тем британское правительство дало понять, что готово вновь принять в ряды членов Содружества Республику Зимбабве, которая покинула организацию в 2003 году при Роберте Мугабе.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон сказал, что Зимбабве "добилась впечатляющих результатов" под руководством преемника Мугабе Эммерсона Мнангагвы, однако нужно дождаться проведения "свободных и честных выборов" в июле.

Хозяйкой следующего саммита Содружества в 2020 году станет Руанда.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Встреча прошла в зале Ватерлоо Виндзорского замка

Что делает лидер Содружества?

Должность, которую в настоящее время занимает королева Елизавета II, во многом символическая, и максимальный срок, который можно ее занимать, никак не оговорен.

Ее смысл заключается в том, чтобы объединить 53 страны, состоящих в организации, и обеспечить выполнение ключевых целей Содружества. В их число входит построение связей стран через торговлю и сотрудничество.

Глава совершает регулярные визиты в страны Содружества и лично поддерживает связи их лидерами.

В планировании ему помогают генеральный секретарь Содружества и его секретариат.

Решение о том, кто будет преемником главы, должны принимать лидеры стран-членов Содружества.