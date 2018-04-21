Эксперты ОЗХО приехали на место предполагаемой химатаки в Сирии

Media playback is unsupported on your device "Мы не могли дышать": свидетельства жителей Думы

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в субботу приехали к месту предполагаемого применения химического оружия в сирийской Думе, сообщили в организации.

Они намерены собрать образцы и материалы и направить их в лаборатории, чтобы установить, что в точности произошло в Думе.

Первой о приезде инспекторов в Думу, которая в настоящее время находится под котролем сирийского правительства, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Ожидаем от инспекторов организации максимально беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего в городе Дума и скорейшего представления объективного доклада", - заявила она.

Активисты сирийской оппозиции, спасатели и медицинские работники утверждают, что в результате применения сирийским режимом химического оружия 7 апреля погибли более 40 человек.

Официальный Дамаск заявляет, что данные о химической атаке в Восточной Гуте были сфабрикованы. На этом же настаивает и командование российских сил, ведущих военную операцию в Сирии.

Международное сообщество обвиняет в применении химического оружия правительственные войска Сирии. 14 апреля в ответ на это США вместе с Францией и Британией нанесли точечные ракетные удары по сирийским военным объектам, предположительно имеющим отношение к производству и хранению боевых отравляющих веществ.

Остались ли следы?

Группа по установлению фактов ОЗХО из девяти человек около недели провела в Дамаске, ожидая разрешения отправиться к месту предполагаемой химатаки.

Они должны были прибыть в город в среду, однако поездка была отложена, после того как группа ООН по безопасности попала под обстрел во время обследования Думы.

Представители западных стран высказывали опасения, что свидетельства химатаки за это время могут быть уничтожены сирийскими и российскими военными.

В пятницу вечером французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан выступил с заявлением, в котором обвинил российские власти в препятствовании работе экспертов ОЗХО с целью скрыть следы химоружия.

"Эксперты ОЗХО до сих пору не получили доступа к месту газовой атаки в Думе", - говорилось в заявлении французского министра. По его словам, похоже, что чинимые препятствия направлены на то, чтобы обеспечить полное исчезновения следов использования химоружия. Министр потребовал обеспечить для представителей ОЗХО немедленный и неограниченный доступ к месту происшествия.

Media playback is unsupported on your device Лавров: Highly likely – это новое изобретение британских дипломатов

Ранее посол США при ОЗХО Кеннет Вард высказывал опасения, что российские специалисты могли посетить место химатаки до прибытия международной группы экспертов, которых с прошлой недели не пускали в Думу.

"Мы обеспокоены тем, что они (россияне) могли устроить фальсификацию, чтобы подорвать усилия миссии ОЗХО по проведению эффективного расследования", - цитировало Варда агентство Рейтер.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Би-би-си заявлял, что Москва не манипулировала доказательствами на месте предполагаемого использования химического оружия.

Что произошло 7 апреля

В день предполагаемой химической атаки Дума все еще находилась под контролем повстанцев, оставаясь их последним укреплением в регионе Восточная Гута под Дамаском.

Тысячи людей укрывались в подвалах домов от обстрелов правительственных войск, когда две бомбы с токсичными химическими веществами были предположительно сброшены с разницей несколько часов в двух разных местах.

США, Британия и Франция, основываясь на информации из открытых источников и данных разведки, заявили, что в Думе применялся хлор и, возможно, нервно-паралитическое вещество.

Сирийское правительство и Россия отрицают использование химоружия и настаивают, что свидетельства атаки были сфабрикованы

В то же время эксперты ООН и ОЗХО заявляют, что за время гражданской войны в Сирии армия Башара Асада как минимум четырежды применяла химическое оружие.

В их числе нападение в Хан-Шейхуне чуть более года назад. Тогда в результате применения газа зарина нервно-паралитического действия погибли, предположительно, около 80 человек.

Применение химического оружия запрещено международными конвенциями и рассматривается как военное преступление.