Протесты в Армении: встреча лидера оппозиции с премьер-министром сорвалась

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Никол Пашинян назвал акции протеста своих сторонников "бархатной революцией"

В Армении полиция задержала одного из лидеров оппозиции Никола Пашиняна после того, как премьер-министр Серж Саргсян прервал встречу с ним, которая транслировалась по телевидению.

В ходе этой встречи, проходившей в здании гостиницы в Ереване, Саргсян выразил удовлетворение тем, что его соперник согласился на его многочисленные призывы к переговорам. На встрече присутствовали десятки журналистов.

На это Пашинян ответил, что произошло недоразумение, и заявил, что прибыл на встречу с единственным намерением - обсудить условия отставки премьер-министра и мирной передачи власти.

Саргсян назвал это требование шантажом и покинул помещение. Пашинян обратился к журналистам и повторил призыв к своим сторонникам продолжать протесты.

Полиция заявила, что Пашинян не подвергался аресту, хотя его увели с уличного митинга, участники которого уже несколько дней протестуют против принятой парламентом поправки к конституции, усиливающей роль премьер-министра. Местонахождение Пашиняна остается неизвестным.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Серж Саргсян назвал слова лидера оппозиции шантажом и покинул помещение

Также сообщается, что арестован Степан Григорян, ученый-физик, один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и бывший посол Армении в России.

Серж Саргсян был назначен на пост премьер-министра на прошлой неделе. До этого он в течение двух сроков был президентом Армении. Оппозиция обвиняет его в том, что он стремится сосредоточить всю полноту власти в своих руках.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На улицы Еревана выведены специальные подразделения полиции

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Участники акций протеста требуют отставки премьера

В чем обвиняют Сержа Саргсяна?

Оппозиция считает его виновным в обострении отношений с Турцией и Азербайджаном, а также в нежелании пойти на меры по улучшению состояния малоимущих слоев населения в Армении.

Саргсяна также критикуют за то, что его правительство поддерживает тесные отношения с Россией, где восемь лет назад схожий политический маневр размена постами между президентом и премьер-министром позволил Владимиру Путину остаться у власти.

Никол Пашинян, который отбыл заключение в 2008 году за протесты против Саргсяна, недавно назвал действия оппозиции "бархатной революцией".

В бытность президентом Серж Саргсян заявлял, что не имеет намерений становиться премьер-министром по завершении своего второго срока. Однако во вторник 17 апреля он был избран парламентом на пост премьера.

Его сторонники утверждают, что Саргсян, который известен как один из ветеранов войны в Нагорном Карабахе в конце 1980-х годов, является гарантом национальной безопасности Армении.