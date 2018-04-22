Борьба с Telegram: блокировка Google и протестный запуск самолетиков
Пока Роскомнадзор блокирует доступ к поисковику Google, по-прежнему работающий Telegram призывает пользователей протестовать, запуская бумажные самолетики.
В субботу российским пользователям пришло оповещение с официального аккаунта Telegram с призывом принять участие в акции, приуроченной к седьмому дню блокировки сервиса.
"7-й день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолетик сегодня ровно в 7 вечера", - говорится в сообщении.
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В социальных сетях активно распространяют призыв вместе со ссылками на инструкции по созданию самолетиков.
Роскомнадзор начал попытки заблокировать сервис в понедельник утром после решения Таганского суда. Из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования он был внесен в реестр запрещенных сайтов.
По итогам первой недели блокировки Telegram можно констатировать, что доступ к мессенджеру в России не перекрыт. Telegram продолжает работу - пусть и с небольшими сбоями. Сервис настроил собственные механизмы, позволяющие обходить блокировки. Также пользователи заходят в Telegram через VPN и прокси-серверы.
Блокировка Google
В то же время блокировка Роскомнадзором 18 миллионов IP-адресов, чтобы ограничить доступ к мессенджеру, нарушила работу некоторых других сервисов.
О сбоях в работе сообщали банки, платежные системы, сервисы безналичной оплаты, курьерские службы, интернет-магазины.
"Арендовав инфраструктуру у Amazon и Google, Telegram получил сотни IP-адресов и сделал свою систему распределенной: пользователи получили большое количество точек входа под другими IP-адресами, не внесенными в черный список Роскомнадзора", - объяснял Би-би-си руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности ООО "ТСС" Илья Шарапов.
Вычислить все новые адреса проблематично, поэтому Роскомнадзор пошел по простому пути: он начал блокировать не отдельные адреса, а целые подсети, говорил Шарапов. В итоге под удар попали другие ресурсы, которые пользовались облачным хостингом Amazon и Google.
В частности, в ночь на воскресенье некоторые пользователи пожаловались на проблемы с доступом к главной странице поисковика, а также карт и переводчика Google.
По данным директора провайдера Diphost Филиппа Кулина, заблокированными оказались минимум 63 IP-адреса google.com.
"Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google; мы разбираемся в этих сообщениях", - заявили РБК в пресс-службе Google.
Позже в Роскомнадзоре подтвердили информацию о блокировке, обвинив Google в нарушении вердикта суда и несоблюдении требований ведомства.