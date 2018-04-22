В США голый мужчина застрелил троих посетителей кафе

Правообладатель иллюстрации EPA

Полиция американского штата Теннесси разыскивает обнаженного мужчину, которой устроил стрельбу в кафе. Жертвами нападения стали три человека, еще четверо получили ранения.

Сообщается, что мужчина вошел в кафе в пригороде Нэшвилла и открыл огонь около 3:30 утра по местному времени.

"Один из клиентов выбил у стрелка винтовку. Он был обнажен и скрылся. Это белый человек с короткой стрижкой", - говорится в заявлении полиции.

Полицейские также сообщили, что идентифицировали машину, на которой он приехал, и в настоящее время ведут поиски.

Позже они назвали имя подозреваемого - это 29-летний Трэвис Райнкинг, а также сообщили, что подозреваемого видели в черных брюках и без рубашки.

По данным СМИ, мужчина был вооружен винтовкой AR-15 - именно ее использовал нападавший в Лас-Вегасе, убивший в прошлом октябре 58 человек.