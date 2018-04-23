Блумберг готов финансировать Парижское соглашение по климату

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Блумберг надеется, что США вернутся к Парижскому соглашению

Экс-мэр Нью-Йорка, предприниматель и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг пообещал выделить 4,5 миллиона долларов на уплату взноса США в рамках Парижского соглашения о климате.

1 июня прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского климатического соглашения, заключенного в 2015 году.

Цель соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата - не допустить превышения глобальной средней температуры на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Подписывая пакт в декабре 2015 года, США обязались к 2025 году сократить объем парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, на 26% по сравнению с уровнем 2005 года.

Блумберг надеется, что США вернутся к Парижскому соглашению, а пока, по его словам, он чувствует ответственность за взятые обязательства, поэтому готов оплатить американский взнос.

"Америка, подписывая соглашение, взяла на себя определенные обязательства. И я, как американец, чувствую ответственность за это обещание", - сказал Блумберг в эфире Си-би-эс.

Трамп в начале 2018 года смягчил риторику и дал понять, что США, возможно, могут вновь присоединиться к соглашению, на более выгодных условиях.

"Трамп часто меняет свои решения, это верно. Америка - большой игрок, и мы должны пойти и помочь миру не допустить катастрофы", - сказал Блумберг.

Что такое Парижское соглашение по изменению климата

Парижское соглашение было подписано 197 странами в декабре 2015 года. На сегодняшний день его ратифицировали 147 стран, в том числе и Соединенные Штаты.

Соглашение предусматривает: