Подарит ли Россия комплексы С-300 Сирии и к чему это может привести?

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption Российские власти официально не подтверждают информацию о поставках С-300 в Сирию

После авиаударов США, Британии и Франции по территории Сирии российские власти вновь заявили о поставках Дамаску зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит". В СМИ и соцсетях сообщают, что поставки могут начаться уже в ближайшее время.

Первым о готовности Москвы рассмотреть этот вопрос сообщил начальник главного оперативного управления генштаба России Сергей Рудской. Его заявление прозвучало сразу же вслед за военной операцией США и их союзников 14 апреля.

Через несколько дней глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что после ракетного удара США по Сирии у России больше нет никаких моральных обязательств отказываться от поставок С-300 Дамаску.

В понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на свои источники, что поставка "Фаворитов" может начаться уже в ближайшее время. По данным издания, она будет осуществляться на безвозмездной основе, так как у сирийской стороны нет средств на оплату ЗРК, а предоставлять Дамаску кредит Москва не планирует.

Между тем, в соцсетях появились сообщения от израильских источников о том, что Россия уже доставила комплексы в сирийский порт Тартус, а во время разгрузки судна якобы была применена дымовая завеса. Никакого официального подтверждения этой информации пока не поступало. Проверить ее не представляется возможным.

Может внезапно выясниться, что С-300 не настолько эффективен, как о нем говорят по телевизору Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий

Кремль информацию о возможных поставках "Фаворитов" не комментирует. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал лишь, что ракетный удар США по Сирии и так изрядно ухудшил атмосферу вокруг сирийского урегулирования.

Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник заявил, что вопрос о поставках С-300 Дамаску еще не решен, но при этом отметил, что Россия не собhttps://twitter.com/WaelAlRussi/status/986633213710827520/ирается делать из этого тайны. "Наверное, здесь никакого секрета не предполагается, все это может быть сообщено", - сказал он.

"Противодействовать угрозе"

Наибольшую озабоченность по поводу поставок российских зенитно-ракетных комплексов в Сирию высказывают в Израиле.

Как заявил экс-глава израильской военной разведки Амос Ядлин, вопрос поставок "Фаворитов" в Сирию обсуждается уже около 20 лет, и рано или поздно это должно случиться.

"Если я хорошо знаю наши ВВС, то мы уже разработали четкие планы по противодействию этой угрозе. После того как мы устраняем угрозу (а именно это мы и будем делать), мы готовы противодействовать новой [угрозе]", - цитирует Ядлина агентство Блумберг.

Советник израильского премьер-министра Михаэль Орен назвал С-300 очень современной системой, способной покрывать огромную территорию, и заявил, что Израиль всегда будет против ее размещения в Сирии.

Скандальный контракт

Контракт на поставку "Фаворитов" в Сирию был подписан еще в 2010 году, однако так и не был реализован из-за начавшегося вооруженного конфликта в этой стране.

В апреле 2015 года президент Владимир Путин сообщил, что снял эмбарго на продажу комплексов С-300 в Иран, но при этом отменил их поставки в другую страну Ближнего Востока после переговоров с Израилем.

"Недавно израильтяне уже выражали опасения по поставкам С-300 другой стране региона, поскольку с территории этой страны С-300 может контролировать воздушное пространство Израиля. Мы пошли навстречу, отменили этот контракт и вернули предоплату", - сказал Путин в ходе "прямой линии".

Контракт на поставку Ирану пяти систем С-300ПМУ-1 был заключен еще в 2007-м году и остановлен на этапе отгрузки, после чего Тегеран подал в Международный третейский суд Женевы иск на 4 млрд долларов, заявив о невыполнении Россией условий контракта.

Когда Москва все же сняла запрет на поставки в Иран, власти Израиля возмутились. Как писала газета Haaretz, в ответ на это израильские власти решили отправить на празднование Дня Победы в Москву чиновников более низкого ранга, чем планировалось.

Павел Аксенов, корреспондент Русской службы Би-би-си:

Разработка зенитно-ракетного комплекса С-300 началась в СССР еще в конце 1960-х - 1970-х годов прошлого века. Он должен был сменить стареющие комплексы С-75, причем изначально предполагалось сделать мобильную систему. Мобильность наземного комплекса была обусловлена необходимостью избежать удара противника после обнаружения.

Комплекс С-300 создавался, в первую очередь, для обороны крупных стратегических объектов, например, городов, но, в конце концов, было создано целое семейство ЗРК - для системы ПВО страны (С-300П), войсковой противовоздушной обороны (С-300В) и флота (С-300Ф).

Первые дивизионы С-300 были развернуты в 1979 году. С тех пор все три "ветви" комплекса модернизировались. Последняя версия системы ПВО С-300ПМ-2 (экспортная версия - С-300ПМУ-2) появилась в конце 1990-х годов.

Этот комплекс способен бороться не только с самолетами, но и с оперативно-тактическими баллистическими ракетами малой и средней дальности. Последней разработкой системы С-300 для войсковой ПВО стал комплекс С-300В4.

Главным свойством С-300 стала возможность интеграции в единую систему ПВО различных типов в рамках семейства, а также при помощи различных систем управления включаться в систему ПВО с участием других систем. При этом любой комплекс можно модернизировать до уровня последнего поколения.

С-300, особенно в версии последнего поколения, считается современным и мощным средством противовоздушной и противоракетной обороны. Как в случае с любым другим аналогичным комплексом, его поставки за границу становятся частью внешней политики государства.

Комплекс, правда, не способен "прикрыть" небо над большой территорией, однако может довольно эффективно защитить стратегически важный объект. Тем не менее до сих пор С-300 ни разу не принимал участие в настоящем военном конфликте и все его характеристики были доказаны только в ходе учебных стрельб по воздушным мишеням.

Как считает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, в этом незнании его истинной боевой эффективности кроется опасность размещения комплекса в таком напряженном регионе.

"Я думаю, что России надо оценивать риски, потому что елси они уничтожат комплекс при развертывании, то это будет позорище", - сказал эксперт. Он также добавил, что и после развертывания комплекс не сможет в полной мере защитить себя и объект, который он будет прикрывать от воздушного удара со стороны Израиля или США.

По мнению Макиенко, во-первых, у США и Израиля накоплен большой опыт преодоления ПВО. Кроме того, по его словам, в Сирии персонал систем противовоздушной обороны не настолько хорошо подготовлен, как в том же Иране.

В результате, считает эксперт, при попытке использовать комплекс "может внезапно выясниться, что он не настолько эффективен, как о нем говорят по телевизору".