У герцогини Кембриджской начались роды

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Герцогиня Кембриджская, ожидающая появление третьего ребенка, доставлена в лондонскую больницу Сент-Мэри в Паддингтоне, на западе Лондона.

Как сообщается, герцогиня и ее супруг - принц Уильям - отправились в больницу после начала схваток.

"Герцогиня приехала с герцогом Кембриджским на автомобиле в комплекс Lindo Wing больницы Сент-Мэри", - говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской станет пятым в очереди претендентов на британский трон, и, хотя его рождение не влечет за собой значимых государственных последствий, внимание британской публики и СМИ приковано к этому событию.

Принц Уильям и его супруга, как и при первых двух беременностях Кейт, решили не узнавать пол ребенка до его появления на свет.

Первые четверо в цепочке престолонаследия - Чарльз, принц Уэльский, его старший сын Уильям и дети Уильяма: четырехлетний принц Джордж и принцесса Шарлотта, которой сейчас два года.

Принц Гарри, которого появление еще одного ребенка в семье старшего брата автоматически отодвигает на шестое место среди наследников престола, ранее прокомментировал новость о скором появлении племянника: "Прекрасно! Я очень счастлив!"

Третий ребенок принца Уильяма станет шестым правнуком королевы Елизаветы II.

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Герцогиня Кембриджская находится в декретном отпуске уже около месяца - после благотворительного ужина Содружества наций, который состоялся в Лондоне 22 марта.

Кенсингтонский дворец объявил о третьей беременности Кейт в середине октября прошлого года, уточнив, что появление ребенка ожидается в апреле.

Обычно о беременности представители королевской семьи не объявляют до конца первого триместра. Первое сообщение о том, что Кейт ждет ребенка, появилось, когда она была между шестой и седьмой неделями беременности.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Кейт перед началом декретного отпуска приняла участие в благотворительном ужине Содружества наций

Возможно, сообщить о беременности раньше времени Кейт вынудили обстоятельства: как и в первые две беременности, она страдала от токсикоза и была вынуждена еще на ранних сроках из-за недомогания отменять ряд встреч и отказываться от участия в некоторых мероприятиях.

Во время первой беременности Кейт была ненадолго госпитализирована с тяжелой формой токсикоза в клинику короля Эдуарда IV в центральном Лондоне в декабре 2012 года. Тогда же и было объявлено, что чета ждет ребенка.

О второй беременности объявили в сентябре 2014 года. Тогда ей оказывали медицинскую помощь во дворце.