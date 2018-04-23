Сеул прекратил трансляцию пропагандистских передач на границе с КНДР

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Южной Кореи десятки станций, оснащенных громкоговорителями, на границе с Северной Кореей

Южная Корея перед началом переговоров с Пхеньяном отключила свои громкоговорители, которые транслируют пропагандистские передачи на границе с КНДР.

У Южной Кореи на границе с КНДР - десятки станций, оснащенных громкоговорителями, которые транслируют как выпуски новостей, аналитические передачи с критикой действий Пхеньяна, так и различную музыку - в частности, в жанре K-pop.

Эти передачи могут слышать военные КНДР, которые несут службу на границе с Южной Кореей, а также жители северокорейских приграничных населенных пунктов.

Саммит с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом.

В Сеуле считают, что отключение громкоговорителей создаст нужные условия и атмосферу для проведения переговоров. Как сообщает Сеул, южнокорейские громкоговорители прекратили трансляцию передач рано утром в понедельник, 23 апреля.

У КНДР есть аналогичная цепь громкоговорителей, установленных вдоль границы с Южной Кореей. Громкоговорители Северной Кореи транслируют передачи, критикующие политику Сеула.

Пока Пхеньян не сообщал о намерении отключить их в преддверии саммита.

Правообладатель иллюстрации Getty Images/Pool Image caption Сеул, устанавливая громкоговорители на границе, надеялся, что с помощью пропагандистских передач он заставит пограничников КНДР усомниться в правильности действий руководства Северной Кореи

Решение отключить громкоговорители призвано снизить уровень напряженности в отношениях двух стран. Как рассчитывают в Сеуле, оно также поможет создать благоприятные условия для успешного проведения саммита.

"Мы надеемся, что это решение поможет Северной и Южной Кореям прекратить взаимную критику и пропаганду против друг друга, а также приложить усилия для обеспечения мира и новых начинаний", - сказал официальный представитель правительства Южной Кореи Чой Хой-хюн.

В минувшие выходные Северная Корея заявила о приостановке ядерных испытаний и закрытии полигона для проведения атомных испытаний на севере страны.

По словам Ким Чен Ына, у Пхеньяна больше нет необходимости в проведении таких испытаний, поскольку страна завершила создание ядерного оружия.

Переговоры с Сеулом и Вашингтоном

Также Северная Корея сообщила, что обещает не применять ядерное оружие, если для нее не будет угрозы, и обязуется "ни при каких обстоятельствах" не передавать ядерные технологии другим странам.

Это неожиданное заявление Пхеньян сделал в преддверии переговоров с Сеулом и Вашингтоном.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что решение Пхеньяна является весьма важным для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи, которые пройдут в пятницу в рамках саммита в Пханмунджоме, станут первыми за последние 10 лет.

Также Ким Чен Ын должен будет встретиться с президентом США Дональдом Трампом до начала июня. Если встреча состоится, это будут первые в истории прямые переговоры между лидерами США и Северной Кореи.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В минувшие выходные Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны

В марте Трамп неожиданно для всех объявил, что принял предложение Пхеньяна о прямых переговорах. До этого ни один действующий американский президент не встречался с северокорейскими лидерами.

Он заявил, что саммит может пройти в начале июня "или даже чуть раньше". Позднее стало известно, что встреча между Трампом и Ким Чен Ыном запланирована на начало мая.

Пропаганда

Южная Корея ведет трансляцию пропагандистских передач на границе с КНДР с окончания Корейской войны. Сеул, устанавливая громкоговорители на границе, надеялся, что с помощью пропагандистских передач он заставит пограничников КНДР усомниться в правильности действий руководства Северной Кореи.

За период с окончания Корейской воны Сеул неоднократно отключал громкоговорители. В 2004 году громкоговорители были отключены - в рамках соглашения, достигнутого между Пхеньяном и Сеулом.

Но в 2015 году громкоговорители снова заработали - после того, как двое военнослужащих из Южной Кореи получили тяжелые ранения в результате подрыва на северокорейскрй мине в демилитаризованной зоне. Вскоре громкоговорители снова отключили на непродолжительное время - в 2016 году они вновь заработали в ответ на испытания Пхеньяном водородной бомбы.

Сеул пока не уточнил, намерен ли он снова включать громкоговорители после завершения саммита.