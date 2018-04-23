Правообладатель иллюстрации Belgian/French police Image caption Салах Абдэслам был задержан в 2016 году

Салах Абдеслам, единственный выживший подозреваемый в участии в теракте в Париже в 2015 году, был приговорен в Бельгии к 20 годам заключения за участие в перестрелке, которая и привела к его аресту.

28-летний Абдеслам и его сообщник Софиэн Аяри были признаны виновными в покушении на убийство по террористическим мотивам.

24-летний Аяри, родом из Туниса, также был приговорен к 20 годам заключения. Это максимальный срок заключения, о котором просила сторона обвинения. Аяри и Абдеслам открыли огонь по полицейским, когда те в 2016 году пришли к ним в квартиру.

Сейчас Абдеслам содержится в тюрьме во Франции, где он должен предстать перед судом по обвинению собственно в участии в теракте в Париже.

Он отказался отвечать на вопросы брюссельского судьи, а затем также отказался присутствовать в зале суда, так же как и его сообщник Аяри.

Судья Мари Франс Кётген сказала, что нет никаких сомнений в том, чтобы подсудимых были радикализованы.

"Их намерения ясны, учитывая, какое именно оружие они использовали, сколько было выпущено пуль, и глядя на ранения полицейских. Лишь благодаря профессионализму полицейских удалось избежать гораздо худшего", - сказала судья.

Перестрелка

15 марта 2016 года бельгийская полиция, разыскивавшая Абдеслама, пришла с обыском в квартиру в брюссельском районе Форе. Полицейские полагали, что Абдеслам, который к тому моменту скрывался уже четыре месяца, находился именно там.

Как только полицейские проникли в квартиру, по ним открыли огонь. Один из троих находившихся в квартире был убит. Трое полицейских получили ранения.

Абдесламу и Аяри тогда удалось скрыться, но в квартире были обнаружены отпечатки пальцев Абдеслама.

Несколько дней спустя он был задержан в брюссельском районе Моленбеек, а затем экстрадирован во Францию.

Что мы знаем об Абдесламе?

Абдеслам - гражданин Франции, родившийся в Брюсселе. Его родители - обладатели французского гражданства родом из Марокко.

В молодости он попадался на различных мелких преступлениях. Он исповедовал ислам и, насколько известно, его религиозные взгляды, так же как и его брата Салима, претерпели радикализацию в 2014 году.

Утверждается, что они оба присоединились к французско-бельгийской подпольной сети, связанной с запрещенной группировкой "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за нападение в Париже.

Эта подпольная сеть была причастна к теракту в Париже, а также нападениях в брюссельском метро и аэропорту 22 марта 2016 года за несколько дней до ареста Абдеслама. Тогда в общей сложности погибли 35 человек.

Абдеслам и нападение в Париже

Насколько известно, Абдеслам играл ключевую роль в терактах 13 ноября 2015 года, когда нападению подверглись стадион, концертный зал, рестораны и бары. 130 человек погибли, и сотни получили ранения.

Французская прокуратура считает, что Абдеслам помогал джихадистам тем, что брал напрокат автомобили, а также снимал комнаты и квартиры, хотя пока не ясно, какую именно роль он играл в самом теракте.

Его брат Салим был среди нападавших. Он совершил самоподрыв перед входом в парижское кафе.

На следующий день после теракта Салах Абдеслам и двое его сообщников уехали на автомобиле из Парижа в Брюссель. Их остановили на приграничном блокпосте, но затем пропустили, так как к тому моменту Абдеслам еще не входил в круг подозреваемых.

К концу того же дня французская и бельгийская полиция распространила его имя и фотографию.

В течение последующих нескольких месяцев полиция провела облавы в нескольких квартирах в Брюсселе. Абдеслам был арестован 18 марта 2016 года.