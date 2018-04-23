Премьер Армении подал в отставку после протестов

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В воскресенье Саргсян и Пашинян (на фото справа) обменялись резкими репликами, после чего их встреча прервалась

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Его ухода требовали участники многотысячных манифестаций в Ереване на протяжении последних дней.

О заявлении Саргсяна сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на пресс-службу премьера.

В своем обращении Саргсян, занявший пост премьера на прошлой неделе, а до этого дважды избиравшийся президентом, признал правоту оппозиции во главе с депутатом парламента Армении Николом Пашиняном, который выступал против его назначения главой правительства.

"Никол Пашинян был прав. Я был не прав", - сказано в заявлении. Незадолго до этого оппозиционный лидер был освобожден из СИЗО, куда был заключен накануне по делу о беспорядках.

"Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - цитируют слова Саргсяна агентства.

На прошлой неделе лидер протестующих Пашинян объявил о начале мирной "бархатной" революции в Армении.

Выступления в Ереване сопровождались многочисленными задержаниями. Каждый день полиция задерживала десятки человек.

В воскресенье, 22 апреля, был задержан и сам Пашинян и двое других оппозиционных депутатов, выступавших против избрания бывшего президента Саргсяна премьером. Это произошло после сорвавшихся переговоров с Пашиняном, на который согласился Саргсян.

Их разговор в начале встрече получил большой резонанс - во многом из-за того, в какой форме беседовали лидер уличных протестов и фактический глава государства (по обновленной конституции премьер имеет больше полномочий, чем президент).

Когда Саргсян поблагодарил своего яростного критика за согласие начать диалог, Пашинян поправил его, заявив: "Речь не о диалоге, а о нашей повестке. Я пришел сюда обсудить условия вашей отставки и мирной передачи власти без потрясений".

"Тогда это не переговоры, это не диалог, это шантаж государства, законной власти", - возмутился премьер.

"Вы не представляете ситуацию в стране. Вам не докладывают. Она поменялась. Вы не имеете власть, о которой вам говорят. Власть перешла народу", - говорил на встрече Пашинян. Премьер, в свою очередь, возражал: от имени народа не может выступать депутат, чья партия на парламентских выборах набрала всего 7-8%.

Саргсян покинул встречу, проходившую в отеле Marriott, Пашинян призвал своих сторонников продолжить акции протеста и вскоре был задержан. Следствие возбудило уголовное дело об организации массовых беспорядков.

В прошлый понедельник, 16 апреля, протестующие против назначения экс-президента Саргсяна на пост премьера перекрыли несколько центральных улиц Еревана и фактически заблокировали движения в столице Армении. В центре города произошли первые стычки с полицией. Полиция применила слезоточивый газ.

Во время столкновения Пашинян упал на колючую проволоку и ранил руку.

Во вторник по его призыву протестующие пытались блокировать здание парламента страны, чтобы не допустить избрание Саргсяна премьером. Полиция снова разогнала собравшихся, но протесты продолжались каждый следующий день, несмотря на увеличение числа задержанных.

В понедельник, 23 апреля, незадолго до заявления Саргсяна об отставки стали появляться сообщения о том, что к протестующим присоединились военные без оружия.