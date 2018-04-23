Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре в Торонто, водитель задержан
Автофургон выехал на тротуар в канадском городе Торонто, в результате чего, по официальным данным, от восьми до 10 человек пострадали.
Водитель машины задержан, о его имени, возрасте и мотивах полиция пока ничего не сообщает.
Также ничего не известно о тяжести повреждений пешеходов.
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"Сообщалось о белом микроавтобусе, который выехал на тротуар, проехал по нему [...] и сбил от восьми до десяти человек", - цитирует портал Global News представителя полиции города Гарри Лонга.
Водитель скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан живым, автомобиль нашли брошенным на расстоянии нескольких кварталов.