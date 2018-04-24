Ежегодное послание Лукашенко: "С народом играться нельзя!"

Правообладатель иллюстрации Maxim Guchek/ TASS Image caption Александр Лукашенко, в прежние годы объяснявший ситуацию в стране и мире не менее четырех часов, в этот раз уложился в 90 минут

Метким словом, образными сравнениями и неожиданными признаниями традиционно поразил слушателей президент Беларуси Александр Лукашенко, выступивший во вторник с ежегодным посланием к парламенту и народу.

Нетрадиционной в нынешней речи, транслировавшейся по основным белорусским телеканалам и радио, была и ее продолжительность. Президент Лукашенко, в прежние годы объяснявший ситуацию в стране и мире не менее четырех часов, в этот раз уложился в полтора.

Время для ярких фраз, впрочем, нашлось.

Лукашенко анонсировал создание министерства по цифровой экономике, поручив правительству "обеспечить трансфер умов и идей".

"В 2020 году Беларусь должна предстать миру обновленной, перспективной, комфортной", - поставил задачу Лукашенко.

Призывая чиновников к дисциплине, он предупредил-посоветовал: "Посмотрите, что вы пьете, сколько и с кем". Иначе пригрозил вспомнить практику 90-х: "Когда я посылал горстку надежных людей с автоматами на трассу М-1, которые перестреляли там половину" (имеется в виду преступного элемента).

Президент намерен разобраться с инспекцией по охране животного и растительного мира: "Просто стыдобище! Загружают фуру рыбы уже, наверное, полудохлой и в Минске по адресам развозят. Адреса мне на стол положили. И откуда информация? Обычный водитель, который это вез, мат-перемат, говорит, да сколько можно, у меня уже машина, говорит, растопырилась, разваливается от этого груза [...] Вы что, с ума там посходили?"

"Но если уже хотите рыбы покушать - скажите. У вас, у министров, прямая связь со мной. Позвоните мне, и я найду вам как рыбу привезти. Не позорьтесь", - обратился Лукашенко к чиновникам.

"Глобальная политика нам не нужна"

Аналитики и СМИ накануне нынешнего послания предполагали, что бессменный белорусский президент заведет речь о референдуме с целью изменения конституции.

Но Лукашенко заявил: "Лично я пока ни о каком референдуме не думаю. Нам сейчас не до референдумов. Надо прекратить эту валтузню (возню по-русски), ибо будет, как вчера в Армении".

О ситуации в Армении: "Вы что, хотите сказать, что мы не виноваты в том, что произошло в Армении? Вы помните год назад, или сколько, из-за чего вспыхнуло там восстание? Когда правительство Армении повысило цены на природный газ, энергоресурсы - якобы не было выхода. А потом вынуждены были отступить. А что, это не от нас зависело, не от России это зависело? И вот так вот, нас по одиночке просто перебьют, в лучшем случае просто повыдергивают из этого союза. Вместо того, чтобы взяться за голову и вместе решать эти вопросы, мы начинаем хватать друг друга за грудки и бить друг другу морды".

О молочных претензиях России: "Ну зачем из Новой Зеландии надо было везти эти 50 тысяч тонн сухого молока, если рядом, под боком, в Беларуси, некуда было его деть. Качественное, хорошее, рядом, в полцены можно было купить. Ну зачем? А потом наплевать на все, растоптать и закрыть границу с Беларусью и сказать: "Не везти". Сделайте выводы сами. Мы вот так друг с другом сталкиваясь, теряем друг друга".

О ситуации в Сирии: "Уйдите из Сирии все и дайте возможность сирийскому народу определить свою жизнь и судьбу. Что вы там как петухи ходите по этой территории друг перед другом, показываете свою мощь и силу, тренируете там армию или еще что-то".

О деле Скрипалей: "Как будто мы знаем, кто и как там скрипит. Одни говорят одно, другие другое. Разберутся".

О белорусском месте в мире: "Не надо заниматься глобальной политикой. Она нам не нужна. Иначе вляпаемся!"

Беларусь - островок стабильности в неспокойном мире, стремящийся жить своим умом и своим трудом, в дружбе и сотрудничестве с соседями, даже теми, которые демонстрируют "пренебрежение к союзническим интересам", уверен Александр Лукашенко.