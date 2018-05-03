"Приморским партизанам" в третий раз дали длительные сроки

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Приморский краевой суд после третьего по счету пересмотра огласил приговор по делу пятерых членов группы, известной как "приморские партизаны".

Несмотря на решение присяжных о том, что все они заслуживают снисхождения, суд приговорил их длительным срокам заключения в колонии строгого режима:

Александр Ковтун приговорен к 25 годам лишения свободы;

Алексей Никитин - 23 года и шесть месяцев;

Максим Кириллов - 21 год и шесть месяцев;

Владимир Илютиков - 25 лет (больше, чем просил гособвинитель);

Вадим Ковтун - восемь лет.

Суд пересматривал эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года.

Обвинительный вердикт по данному эпизоду коллегия присяжных заседателей вынесла 10 апреля. В то же время присяжные признали подсудимых заслуживающими снисхождения. Это значит, что им не могла быть назначена высшая мера наказания - пожизненное лишение свободы.

23 апреля прокурор в ходе прений попросила назначить Александру Ковтуну наказание в виде 25 лет лишения свободы, Владимиру Илютикову - 24,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову - 21 год 10 месяцев, Алексею Никитину - 24 года, Вадиму Ковтуну - восемь лет и один месяц лишения свободы.

Кроме того, прокурор потребовал полностью удовлетворить гражданские иски потерпевших на 300 тыс. рублей.

Подсудимые Максим Кириллов и Алексей Никитин в последнем слове заявили о своей невиновности, еще двое от последнего слова отказались. Пятый фигурант дела Вадим Ковтун попросил суд назначить ему условное наказание.

Их адвокаты после оглашения обвинительного вердикта заявляли, что будут оспаривать решение присяжных после того, как суд определится с наказанием.

Кто такие "партизаны"

По версии следствия, "приморских партизан" было восемь. Это Александр Ковтун, Андрей Сухорада, Максим Кириллов, Владимир Илютиков, Александр Сладких, Роман Савченко, Алексей Никитин и Вадим Ковтун.

Среди предъявленных им обвинений - убийства, бандитизм, грабежи и кражи, незаконный оборот наркотиков, хищение и незаконный оборот оружия. Группа "партизан", по версии следствия, действовала в 2009-2010 годах.

Наибольшую огласку получила серия нападений на сотрудников МВД. "Приморскими партизанами" банду окрестили из-за того, что ее участники скрывались от сотрудников силовых структур в тайге. Свои действия "партизаны" объясняли борьбой с полицейским произволом и коррумпированными сотрудниками МВД.

Первый "партизан" Роман Савченко был задержан 10 июня 2010 года - он написал явку с повинной. На следующий день четверо "партизан" были заблокированы в квартире в Уссурийске. По данным МВД, предполагаемые лидеры группы - Александр Сладких и Андрей Сухорада - покончили с собой при задержании, Владимир Илютиков и Александр Ковтун сдались властям. В тот же день был задержан Максим Кириллов.

Затем к задержанным добавились еще двое предполагаемых "партизан" - младший брат Александра Ковтуна Вадим и их общий приятель Алексей Никитин.

Первый приговор и освобождение

Первый приговор "приморским партизанам" был вынесен 28 апреля 2014 года. Илютиков, Никитин и Александр Ковтун были приговорены к пожизненному лишению свободы, Савченко - к 25 годам заключения, Кириллов - к 23 годам, Вадим Ковтун - к восьми годам двум месяцам заключения.

В мае 2015 года Верховный суд России смягчил приговоры обвиняемым, заменив Александру Ковтуну и Илютикову пожизненное заключение на 25 лет и 24 года колонии соответственно. Савченко срок сократили до 24 лет, Кириллову - до 19 лет, а приговоры Никитину и Вадиму Ковтуну были отменены вовсе.

Верховный суд при этом потребовал заново рассмотреть эпизод об убийстве четырех человек в Кировском районе в 2009 году. Присяжные сделали это в марте 2016 года, признав вину подсудимых недоказанной.

После этого Никитина и Ковтуна освободили в зале суда, так как других обвинений против них не было. Остальные "партизаны" остались в заключении из-за приговоров по другим эпизодам.

Прокуратура Приморья не согласилась с решением присяжных и обжаловала его. В конце 2016 года Верховный суд России направил дело на очередное, уже третье рассмотрение.

В марте суд заключил под стражу Никитина, с которого ранее была взята подписка о невыезде. 17 апреля под стражу был взят Вадим Ковтун.

Убийство на конопляном поле

Эпизод, отправленный Верховным судом на третий круг, имел большое значение для обвинения, которому важно было показать, что "приморские партизаны" - не борцы с коррупцией в правоохранительной системе, а жестокие бандиты, убивавшие ради наживы.

"Они совершают преступления не за идею, а просто для того, чтобы навлечь ужас на общество и почувствовать себя хозяевами жизней людей и при этом не упустить свой корыстный интерес", - говорила представитель приморского управления СКР Аврора Римская.

Убийство, о котором идет речь, произошло в сентябре 2009 года на конопляном поле около райцентра Кировского, где родились и жили "партизаны".

Как настаивало следствие, 27 сентября 2009 года Сухорада и его товарищи убили четырех наркоторговцев, охранявших конопляное поле, и закопали их тела. При этом Вадим Ковтун подвозил "партизан" к месту преступления, а Алексей Никитин помогал закапывать трупы, считает следствие.

Прокуратура заявляла, что "партизаны" спланировали это нападение и руководствовались корыстными интересами, так как ограбили охранявших поле людей и вывезли оттуда готовые к продаже наркотики.

Расследование убийства на конопляном поле стало основанием для задержания Никитина и брата Александра Ковтуна Вадима. В других преступлениях, приписываемых "партизанам", следствие их не обвиняло.

Очередное рассмотрение эпизода началось в Приморском краевом суде в июне 2017 года. Процесс долго не могли начать, так как на восьми заседаниях не удавалось собрать коллегию присяжных.

Кириллов, Никитин и Вадим Ковтун вину не признали. Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на 51-ю статью конституции, гарантирующую право не свидетельствовать против самого себя.