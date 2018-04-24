Навальный решил отметить инаугурацию Путина без разрешения мэрии

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Мэрия отказала Алексею Навальному в проведении шествия в центре Москвы 5 мая. Тот заявил, что его сторонники все равно планируют выйти на Тверскую. Акция, приуроченная к инаугурации Владимира Путина в мае 2012 года, закончилась столкновениями с полицией, уголовными делами и ужесточением законодательства.

Как сообщил Навальный, в заявке, поданной его сторонниками, было указано, что организаторы хотят провести акцию на Тверской улице, но готовы рассматривать "приемлемые варианты в центре города", однако мэрия им в этом отказала.

"Ну что же, мы с этим согласиться не можем. Поэтому действуем по Конституции. 05 мая в 14 часов выходим на Тверскую улицу. Мы не рабы", - написал оппозиционер в своем "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @navalny Мэрия Москвы снова незаконно не дает нам провести акцию. По их мнению, в центре города нам нет места. Центр принадлежит Путину и "Единой России". Ну что же, мы с этим согласиться не можем. Поэтому действуем по Конституции. 05 мая в 14 часов выходим на Тверскую улицу. Мы не рабы. — Alexey Navalny (@navalny) 24 апреля 2018 г.

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников подтвердил Русской службе Би-би-си, что мэрия не согласовала акцию сторонников Навального в центре.

"Мы готовы предложить альтернативный вариант: северо-запад или юго-восток Москвы, мы готовы к диалогу, но вынуждены общаться через вас [журналистов]", - посетовал чиновник.

Ранее штабы Навального в Москве и Санкт-Петербурге подали городским властям заявки на проведение 5 мая шествия "Путин нам не царь", приуроченного к предстоящей инаугурации президента. В столице сторонники политика планировали провести шествие от площади Тверская Застава до дома 2 по Охотному ряду, а затем митинг.

По словам Черникова, 5 мая в центре проблематично будет проводить мероприятия, поскольку будет готовиться генеральная репетиции парада Победы: "Несмотря на то, что репетиция пройдет 6 мая, [5 мая] будет устанавливаться площадка, специальное оборудование, будут готовиться перекрытия улиц".

К инаугурации Путина, по словам чиновника, отказ мэрии никакого отношения не имеет.

Как отметили прошлую инаугурацию Путина

6 мая 2012 года на акцию, приуроченную к третьей инаугурации Путина, вышли десятки тысяч оппозиционно настроенных граждан.

"Марш миллионов" на Болотной площади в Москве был согласован с властями города, однако закончился столкновениями протестующих с полицией.

Организаторы акции обвинили властей в том, что те спровоцировали беспорядки, перекрыв часть площади и создав давку. Власти, в свою очередь, обвинили лидеров оппозиции в провокациях.

События на Болотной площади в 2012 году обернулись многочисленными арестами, тюремными сроками и ужесточением законодательства.

7 мая 2012 года состоялась инаугурация Путина, избравшегося на третий срок. В Москве после событий на Болотной группы оппозиционно настроенных людей еще несколько дней собирались в центре, в том числе у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах. Это место дало название акциям "Оккупай Абай" (по аналогии с американской Occupy Wall-Street).