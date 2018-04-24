Суд в США разрешил выставить на аукцион письмо Тупака Мадонне

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Певица Мадонна проиграла в суде иск к бывшей подруге и ассистентке Дарлин Лутц, которая выставила на аукцион ряд личных вещей певицы, в том числе адресованное Мадонне любовное письмо от рэпера Тупака Шакура.

Суд в Нью-Йорке постановил, что время, в течение которого Мадонна могла оспорить принадлежность выставляемых на аукцион вещей, уже прошло, и теперь Дарлин Лутц имеет право поступить с вещами так, как сочтет нужным.

Одна из вещей, которые бывшая подруга Мадонны собирается выставить на аукцион - любовное письмо от рэпера Тупака Шакура, с которым певица тайно встречалась некоторое время незадолго до его убийства в 1996 году.

Письмо Тупака датировано 15 января 1995 года - то есть он написал его, отбывая тюремное заключение в тюрьме штата Нью-Йорк, куда попал по обвинению в сексуальных домогательствах. Еще через полтора года - в сентябре 1996 года - легендарный рэпер был убит в Лас-Вегасе выстрелами из проезжавшей мимо машины.

Как сообщает портал о знаменитостях TMZ, аукцион должен состояться в июле, стартовая цена письма - 100 тысяч долларов.

Мадонна заявила, что не знала, где находится письмо от Шакура до того момента, пока ей не стало известно в прошлом году, что оно выставлено Лутц на торги.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мадонна и Тупак Шакур держали свои отношения в секрете

В эмоциональном письме Шакур пишет, что отношения с афроамериканцем могут помочь ее карьере, но его имидж пострадает от информации о романе с белой женщиной.

"Для тебя появление с чернокожим мужчиной никак не повредит твоей карьере, наоборот - ты предстанешь намного более открытой и интересной", - писал Мадонне 23-летний Тупак.

"Но для меня - по крайней мере меня в моем прежнем образе - это означало бы предать половину тех людей, благодаря которым я стал тем, кем стал. Как ты и говорила: я не был тем другом, каким я мог бы быть", - признает Тупак Шакур.

Отношения Мадонны и Шакура долгое время и после его смерти оставались в секрете, певица заговорила о связи с Шакуром открыто только в 2015 году.

Мадонна и Лутц разорвали дружеские отношения в 2003 году. Мадонна пыталась доказать в суде, что Дарлин Лутц украла у нее вещи из дома во время переезда.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тупак Шакур погиб в возрасте 25 лет

Судья Джеральд Лейбовиц решил, что Мадонна сама отказалась от этих вещей в пользу бывшей подруги, подписав соответствующее соглашение с ней в 2004 году, и поэтому утратила право на их возврат.

Таким образом, Мадонна больше не может требовать через суд возвращения ее вещей, выставленных на аукцион.

Мадонна обвинила свою бывшую подругу в желании извлечь прибыль, распродав с аукциона ее личные вещи и раскрыв общественности информацию, касающуюся ее личной жизни. Дарлин Лутц, в свою очередь, обвинила Мадонну в "личной мести".

Среди вещей, которые Лутц намерена выставить на аукцион - нижнее белье Мадонны, расческа, чековая книжка, а также письмо Мадонны, в котором она критически высказывается в адрес актрисы Шэрон Стоун и певицы Уитни Хьюстон.

В письме Мадонна написала, что ей не нравится, когда ее собственную актерскую карьеру сравнивают с карьерой звезды фильма "Основной инстинкт", при этом она назвала знаменитую киноактрису "ужасно посредственной".

Шэрон Стоун заявила, что не собирается ссориться с певицей из-за публикации письма, написанного еще в 1990-х годах. "Знайте, что я ваш друг, - написала в ответ на публикацию Шэрон Стоун в "Фейсбуке". - Иногда мне хотелось стать рок-звездой... И я чувствовала себя ровно такой посредственностью, как вы описали".