Убийство Ким Валль: Питер Мадсен получил пожизненный срок

  • 25 апреля 2018
Срочная новость

Датский изобретатель Питер Мадсен приговорен к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль на борту принадлежавшей ему подводной лодки.

Заметка дополняется.

Похожие темы