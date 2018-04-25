Братья Навальные и дело "Ив Роше": выполнила ли Россия решение ЕСПЧ?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В 2014 году суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве

Президиум Верховного суда России признал законным приговор оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу, осужденным за мошенничество с компанией "Ив Роше". Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал судебное разбирательство несправедливым.

В октябре прошлого года Европейский суд постановил, что возбужденное в отношении братьев Навальных дело "Ив Роше" нарушило их право на справедливое разбирательство. В то же время суд не нашел доказательств того, что дело было политически мотивированным.

В итоге суд взыскал в пользу каждого из братьев по 10 тысяч евро компенсации, а также обязал Россию покрыть их судебные издержки в размере 73 тысяч евро.

В среду Верховный суд огласил решение по итогам проверки законности постановления ЕСПЧ.

После оглашения вердикта адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что теперь защита намерена обратиться в Комитет министров Совета Европы, который осуществляет контроль за исполнением решений Европейского суда.

Сам Навальный заявил, что считает решение суда "плохой новостью для всего юридического сообщества".

Русская служба Би-би-си попросила двух юристов объяснить, стало ли решение президиума Верховного суда нарушением решения ЕСПЧ. К единому мнению на этот счет они не пришли.

Анна Ставицкая, адвокат:

Европейский суд признал нарушение статей 6 и 7 Европейской конвенции [о защите прав человека и основных свобод]. А когда ЕСПЧ признает нарушение этих статей, то это безусловно должно привести к отмене приговора и прекращении уголовного преследования. Это очевидно любому юристу, который так или иначе занимается международным правом или даже имеет о нем отдаленное представление.

Однако Верховный суд просто чихнул на решение Европейского суда, несмотря на то, что решения ЕСПЧ имеют обязательную силу для России, так как Россия ратифицировала Европейскую конвенцию.

Михаил Барщевский, представитель правительства России в высших судах:

Решения ЕСПЧ являются основанием для повторного рассмотрения дела, но не являются основанием для пересмотра дела. ЕСПЧ не может вынести решение по существу вопроса, то есть "виновен" или "невиновен". Они рассматривают вопрос с точки зрения соблюдения Конвенции: нарушено ли, например, право на доступ к правосудию, нарушено ли право на защиту.

Если ЕСПЧ находит какие-либо нарушения, то это является основанием для того, чтобы Верховный суд еще раз рассмотрел решение, но не обязательно его изменил или отменил. В данном случае это Верховный суд и сделал. Это не первый подобный случай, такие прецеденты уже были во многих европейских странах.

Дело "Ив Роше"

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве. Согласно судебному решению, братья похитили 26,8 млн рублей у компании "Ив Роше" и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК).

В итоге Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условного срока, а Олег Навальный - к 3,5 годам колонии общего режима. Также с братьев взыскали около 4 млн рублей компенсации ущерба и по 500 тысяч рублей штрафа. Оба они вину признать отказались и назвали дело политически мотивированным.

В декабре 2015 года защита Алексея Навального заявила, что он выплатил в полном объеме сумму, которую суд взыскал с него и его брата по делу "Ив Роше". По словам адвоката Вадима Кабзева, его клиент выплатил все 4,5 млн рублей, взысканные с обоих братьев.

19 марта экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак на встрече с президентом Владимиром Путиным передала ему просьбу о помиловании 16 человек, которых она считает политзаключенными. В списке значился в том числе Олег Навальный, срок заключения которого истекает в этом году.