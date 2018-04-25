Экс-гендиректора "Гоголь-центра" переведут из СИЗО под домашний арест

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Следственный комитет России решил смягчить меру пресечения бывшему гендиректору Гоголь-центра Алексею Малобродскому, который вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым и еще несколькими деятелями культуры обвиняется в хищении средств, выделенных из бюджета на проект "Платформа".

В сообщении Следственного комитета говорится, что следователи попросят суд отпустить Малобродского из СИХО и поместить его под домашний арест. Такое решение принято "с учетом возраста и состояния здоровья" обвиняемого.

Дело было возбуждено в связи с претензиями, которые появились у следствия к созданному Серебренниковым культурному проекту "Платформа" и к управлявшей этим проектом некоммерческой организации "Седьмая студия". Следствие утверждает, что они изначально создавались именно для хищения средств.

Вместе с Малобродским по делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум и бухгалтер Нина Масляева. Серебренников, Итин и Апфельбаум в ходе следствия были под домашним арестом, а вот Малобродского отправили в СИЗО.

Нину Масляеву также сначала отправили в СИЗО, однако затем отпустили под домашний арест. Это произошло после того, как она дала показания против остальных фигурантов дела. Именно эти показания легли в основу обвинительного заключения.

Обвинение настаивает, что Малобродский, Масляева и другие сотрудники проекта по указанию Серебренникова и Итина сознательная завышали количество и стоимость мероприятий "Платформы".

Как утверждает следствие, Апфельбаум, возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества минкульта, подписывала с "Седьмой студией" соглашения о выделении субсидий на "Платформу", а потом согласовывала отчетную документацию с недостоверными сведениями.

В махинациях, по версии следствия, также участвовала экс-генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова, она заочно арестована и объявлена в международный розыск.

На финансирование "Платформы" Минкультуры за три года выделило более 214 миллионов рублей. Ущерб от работы "Седьмой студии" СК оценивает в 133 миллиона рублей.

Один из самых резонансных эпизодов связан со спектаклем Серебренникова "Сон в летнюю ночь". Обвинение утверждает, что Малобродский причастен к хищению средств, выделенных на этот спектакль - по версии СК, он вообще не был показан на сцене. В действительности постановка неоднократно демонстрировалась и даже была номинирована на "Золотую маску".

Фигуранты дела в течение последних месяцев заявляли, что отказываются признать свою вину. И Серебренников, и Малобродский, и Итин неоднократно говорили, что не совершали каких-либо хищений, а проект "Платформа" был полностью реализован и имел высокую культурную ценность.